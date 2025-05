Alessandra Mastronardi: età, l’ex marito e la separazione, la laurea, dove vive, il no ai Cesaroni

Torna in televisione Alessandra Mastronardi, già da diversi anni uno dei volti più noti nel panorama attoriale di casa nostra (e non solo), sul piccolo e sul grande schermo.

Da stasera la vedremo nei panni di Daria, la protagonista di Doppio gioco, nuova serie thriller di Mediaset al debutto in prima serata su Canale 5. Daria è una professionista del poker dalla personalità magnetica e con un talento particolare: quello di saper leggere dentro le persone, intuendone pensieri e propositi, come se avesse sempre in mano la carta giusta. Ma di innato in questa sua abilità c’è poco.

Il suo talento Daria l’ha appreso a caro prezzo dal padre: Pietro, incallito giocatore e uomo dal fascino pericoloso, scomparso tragicamente quando Daria era ancora bambina. L’attrice diventata famosa per la parte di Eva ne I Cesaroni torna così sul piccolo schermo per cimentarsi in una serie incentrata sul gioco del poker come metafora della capacità di manipolare le percezioni.

Alessia Mastronardi, una carriera cominciata molto presto

Alessia Mastronardi nasce a Napoli il 18 febbraio 1986. A 6 anni si trasferisce a Roma insieme alla famiglia. Dopo la maturità classica al Liceo Tasso si iscrive alla Facoltà di Lettere e filosofia – indirizzo Spettacolo presso La Sapienza. Nel 1998 inizia la sua carriera di attrice nella miniserie televisiva Amico mio 2. L’anno seguente recita in Un prete tra noi 2 e in Lui e lei 2, oltre al film Il manoscritto di Van Hecken.

Nel 2003 è nel cast di Un medico in famiglia 3 e due anni dopo la troviamo nelle miniserie Il veterinario e Il Grande Torino. Prende parte anche al film La bestia nel cuore. La grande popolarità per Alessia Mastronardi arriva però con la parte di Eva Cudicini nella serie tv I Cesaroni, dove rimane per cinque stagioni. Il 2007 è l’anno del debutto in teatro con la commedia The Prozac Family.

Sempre quello stesso anno recita al fianco di Riccardo Scamarcio nel film Prova a volare. Nel 2008 interpreta Roberta, la fidanzata del Freddo nella serie tv Romanzo criminale e l’anno dopo è protagonista – nel ruolo della ballerina Stella – nel film per la tv Non smettere di sognare. Il 2010 è l’anno in cui l’attrice è protagonista di due miniserie: Sotto il cielo di Roma e Atelier Fontana – Le sorelle della moda.

Da I Cesaroni alle collaborazioni internazionali

Negli anni Alessia Mastronardi comincia a collaborare anche con registi di fama internazionale come Woody Allen (interpretando Milly nel film To Rome with Love, uscito nelle sale nel 2012). Interpreta anche la copista Sofia Silvestri nella serie Titanic – Nascita di una leggenda. Sempre quello stesso anno è Clelia nella miniserie televisiva La Certosa di Parma e Angela nel film L’ultima ruota del carro.

Nel 2014 recita nella parte di Giulietta Capuleti in Romeo e Giulietta, film per la tv. Oltre alle riprese di Ogni maledetto Natale vola oltreoceano, a Los Angeles e in Canada, per prendere parte al film Life di Anton Corbijn, presentato l’anno successivo al Festival di Berlino. Nel 2018 interpreta Lucrezia Donati nella serie anglo-italiana I Medici, mentre nel 2021 recita nella parte di Carla Fracci nel film biografico Carla.

Il 2022 la vede ancora impegnata in una produzione straniera, nel cast del film americano Il talento di Mr. C con Nicolas Cage e Pedro Pascal. L’anno successivo arriva la partecipazione a un’altra serie internazionale: One Trillion Dollars. Alessia Mastronardi non sarà presente invece nella nuova serie de I Cesaroni, in arrivo nel 2026. Non è chiaro però se la mancata partecipazione al remake della fiction sia stata dettata dalla volontà dell’attrice o da una scelta della produzione.

Alessia Mastronardi, la vita privata

L’attrice di origine napoletana e romana di adozione è stata legata sentimentalmente ad alcuni colleghi: Vinicio Marchioni, partner nella serie Romanzo Criminale, Marco Foschi, al suo fianco sul set di Sotto il cielo di Roma. Per diversi anni Alessandra Mastronardi ha avuto una relazione con il nordirlandese Liam McMahon, insieme al quale si è trasferita a Londra.

Sempre nella capitale del Regno Unito, la Mastronardi ha iniziato una storia d’amore con l’attore scozzese Ross McCall. La relazione si è interrotta dopo quattro anni di fidanzamento, a inizio 2022. A luglio 2023 l’artista, tornata a vivere a Rona dopo la lunga permanenza londinese, ha sposato a ad Anacapri il dentista Gianpaolo Sannino. La coppia però si è separata dopo pochi mesi.