Alessandra Mastronardi non ci sarà nella settima stagione de I Cesaroni. La novità ha sollevato una serie di domande tra i fan più affezionati

Alessandra Mastronardi e il no al remake de I Cesaroni: perché non ci sarà

I Cesaroni ritornano, ma senza Eva Cudicini, personaggio di spicco della serie televisiva in cui la sua interprete Alessandra Mastronardi, ha trovato la fama. Una notizia che ha spiazzato i fan e ha fatto accendere i riflettori molto in anticipo rispetto alla sua messa in onda.

Le riprese della settima stagione sono partite lo scorso marzo, e il fermento tra i fan storici è palpabile, ma l’assenza dell’attrice, oggi affermata anche a livello internazionale, non può passare inosservata e molti si sono chiesti il perchè di questa assenza.

Eva che con Marco (Matteo Branciamore) ha formato una delle coppie più belle del piccolo schermo, è un personaggio che rimane nel cuore dei fan e forse per questo motivo non sono mancate le polemiche e addirittura le accuse, per questa non partecipazione al revival.

La chiusura di un ciclo

Alessandra Mastronardi recentemente è stata al centro di un dibattito per due motivi specifici: il suo silenzio in un momento molto delicato, quale come la scomparsa dell’attore Antonello Fassari, volto iconico di Giulio Cesaroni, seguita dall‘assenza ai funerali: circostanze che hanno fatto discutere e innescato speculazioni, che lei stessa ha voluto chiarire pubblicamente. Ma dietro a ogni scelta si cela una verità spesso più semplice e umana di quanto si possa immaginare.

La storia tra Alessandra Mastronardi e I Cesaroni è fatta di affetto sincero e gratitudine reciproca. La serie l’ha lanciata quando era ancora giovanissima, trasformandola in uno dei volti più noti della fiction italiana. Ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, anche le pagine più belle arrivano a una conclusione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’attrice aveva spiegato che per lei il cerchio si era chiuso: “I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella”.

Parole che erano apparse come un chiaro segnale di distacco volontario, ma che sono state poi rimesse in discussione da un’affermazione ben più diretta. In un evento pubblico a Bologna, Mastronardi ha rivelato: “La verità nuda, cruda è che in realtà la chiamata non è mai arrivata, non sono stata io a dire di no.” Una frase che ha cambiato completamente la narrazione. Non un rifiuto, dunque, ma una mancata proposta. Nessuno le avrebbe chiesto ufficialmente di tornare sul set?

Eppure, nonostante l’assenza, l’attrice ha più volte ribadito il suo affetto per la serie e per i colleghi. “Non guarderei la nuova stagione, ma piuttosto preferirei andare a cena con il cast”, ha detto chiaramente. Una frase che parla di legame umano rimasto forte, al di là delle scelte artistiche. Anche in occasione della scomparsa di Fassari, la Mastronardi ha voluto chiarire il suo punto di vista: “Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato”.

Le sue parole, scritte sui social, rappresentano un invito al rispetto della sua vita privata, spesso violata dall’impeto dei fan più appassionati. Non ci sarà Eva nella nuova stagione, ma il suo spirito – e quello di un’intera generazione di spettatori – resterà presente. Non sempre un’assenza significa una rottura: a volte, è solo il naturale corso delle cose.