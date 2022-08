Era il 13 luglio 2022 quando Alessandra Amoroso saliva sul palco dello Stadio Meazza per il concerto “Tutto accade a San Siro”. Un’evento speciale composto da 90 ballerini e un’orchestra di 47 elementi e che, nella carriera della cantante, rappresentava anche il 200esimo live della sua carriera. Inoltre, per lei, il coronamento di un sogno poiché è la seconda artista italiana ad esibirsi sul palco di San Siro dopo Laura Pausini, nel 2007. Nei giorni scorsi, Mediaset ha annunciato che il concerto sarà trasmesso prossimamente, in prima serata. Probabilmente entro fine agosto o, ancora più facilmente, nei primi giorni di settembre.

Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro vede due ore e mezza di musica, un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini, l’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris e la band composta dagli 8 musicisti che condividono il palco con Alessandra da ben 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori).

Uno show arricchito tecnicamente da 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 mq di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali.

Alessandra Amoroso, Tutto accade a San Siro, Scaletta concerto

Ecco la scaletta delle canzoni interpretate da Alessandra Amoroso durante il concerto evento “Tutto accade a San Siro”:

AleAleAle

Tutte le volte

Il bisogno che ho di te

Avrò cura di tutto

La stessa

Che sapore ha

Un senso ed un compenso

Canzone Inutile

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Trova un modo

Amore puro / Difendimi per sempre (con Dardust)

Stupida/Stella incantevole

Ti aspetto / È vero che vuoi restare

Sul ciglio senza far rumore/Urlo e non mi senti

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Tutte le cose che io so

Il nostro tempo

Immobile

Forza e coraggio

Tutto accade

A tre passi da te (con i Boomdabash)

Mambo salentino (con i Boomdabash)

Karaoke (con i Boomdabash)

Simmetria dei desideri/Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Comunque andare

Piuma

Camera 209

Sorriso grande

Dopo il successo con 41.800 fan presenti a San Siro, Alessandra Amoroso ha annunciato le prossime date del suo tour, previsto nell’inverno 2022:

29 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO