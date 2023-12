Alessandra Amoroso a Sanremo 2024 tra i Big: ha vinto l’edizione 2009 di Amici. E’ la prima volta che partecipa come cantante tra i Big

Alessandra Amoroso sarà in gara tra i Big di ‘Sanremo 2024‘ in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024. L’annuncio è stato dato dal direttore artistico e conduttore della kermesse festivaliera, Amadeus, durante l’edizione delle 13.30 di oggi, domenica 3 dicembre 2023, del Tg1.

Alessandra Amoroso a Sanremo 2024: i precedenti in tv

Il 25 marzo 2009, l’interprete pugliese si aggiudica la vittoria della ottava edizione di ‘Amici’. Nel 2018, ricopre il ruolo di giurata della diciassettesima stagione del talent show di Maria De Filippi. Nel 2009, Gianni Morandi l’ha voluta accanto a sé, come co-conduttrice, nel varietà di Rai 1, ‘Grazie a tutti’. Due anni dopo, ha preso parte ad ‘Amici Big’ conquistando il gradino più alto del podio.

Alessandra Amoroso: i precedenti a Sanremo

L’ultima volta che è salita sul palco del Teatro Ariston è stata nel 2021, come super ospite, quando, insieme a Matilde Gioli, ha interpretato un toccante monologo per sostenere i lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dalla pandemia.

Negli anni precedenti ha partecipato al Festival sempre in qualità di ospite: la prima volta nel 2010 invitata da Valerio Scanu nella serata dei duetti e poi nel 2012, sempre nella serata duetti, insieme a Emma. Nel 2019 è super ospite del Festival e duetta con Claudio Baglioni, direttore artistico di quell’edizione, mentre nel 2020 torna sul palco insieme alle colleghe Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Emma, Giorgia ed Elisa per annunciare l’evento ‘Una. Nessuna. Centomila’ contro la violenza di genere.

Alessandra Amoroso a Sanremo 2024: la reazione sui social

Aggiornando, per la prima volta, il proprio account Instagram, la cantante salentina, ha espresso la propria contentezza per questa importante tappa professionale. L’inizio di un nuovo percorso artistico a due anni dall’uscita dell’ultimo album, ‘Tutto accade’ del 2021:

Con lo sguardo a tutto ciò che sarà da qui in poi.

Come se fosse la prima volta sul palco.

Su quel palco per la prima volta.

@sanremorai 2024