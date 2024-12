Alec Magni Baraldi: chi è il nuovo pacchista dell’Emilia Romagna ad Affari tuoi

Nella puntata di oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, di ‘Affari tuoi‘, un nuovo concorrente si è unito al gruppo dei ‘pacchisti’. Si tratta di Alec Magni Baraldi e rappresenta i colori dell’Emilia Romagna. Nel ragazzo, il conduttore, Stefano De Martino, ha riscontrato una vaga somiglianza:

“Chi vi ricorda? E’ la mia versione aggiornata. E’ più bello, più giovane, più vivo”.

Conosciamolo meglio:

Chi è Alec Magni Baraldi di Affari tuoi? Età, lavoro, Instagram

E’ di Castelvetro di Modena. Ha 24 Anni. E’ nato l’11 settembre 2000 sotto il segno della Vergine. Scorgendo i suoi social, scopriamo che è un campione di atletica e football americano. Ha conseguito in diversi riconoscimenti e premi nello sport. E’ laureato. E’ appassionato di auto, viaggi e fotografia. Ha una fidanzata, Lisa a cui dedica pensieri carichi d’amore.

Ha un profilo Instagram @alec_magni_baraldi che, ad oggi, conta oltre 3000 followers. Numeri destinati a salire in vista della partecipazione al game show di Rai 1.

