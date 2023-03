45 anni dal rapimento di Aldo Moro, i programmi tv che ricorderanno l’anniversario

Il 16 marzo 1978 Aldo Moro viene rapito in via Fani a Roma il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. A rapirlo è un commando delle Brigate Rosse, che 55 giorni dopo faranno ritrovare il corpo dello statista in una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani.

A 45 anni di distanza dal suo rapimento, la tv ricorda questo anniversario con alcuni programmi in particolare che torneranno ad occuparsi del rapimento di Aldo Moro, dopo che negli scorsi mesi la vicenda era tornata, almeno parzialmente, al centro del dibattito pubblico grazie alla serie di Marco Bellocchio Esterno Notte, trasmessa da Rai1 in tre prime serate il 14, il 15 e il 17 novembre.

Il primo di questi programmi sarà questa sera Atlantide, in onda su La7 dalle 21:15, con Andrea Purgatori che ospiterà proprio il regista Marco Bellocchio, il protagonista di Esterno Notte, Fabrizio Gifuni, che ha prestato nella serie il suo volto a quello di Aldo Moro, e Gianfranco Donadio, il magistrato che per conto della commissione parlamentare istituita per il suddetto caso ha indagato su tutti i punti ancora irrisolti della vicenda che riguarda il rapimento di Moro.

Domani si occuperà del sequestro di Aldo Moro anche Paolo Mieli nella puntata di Passato e Presente, in onda alle 13:15 su Rai3 e alle 20:30 su Rai Storia. Con il professor Agostino Giovagnoli, Mieli ricostruirà quella che fu la reazione dei partiti politici in seguito al rapimento di Moro, uomo-simbolo del dialogo che si era aperto fra cattolici e comunisti e che avrebbe portato nel giorno del suo rapimento al sostegno esterno del Pci alla nascita del quarto governo Andreotti.

Rete 4 trasmetterà invece Il sequestro Moro. Gli altri testimoni, un documentario nel quale si ripercorrerà la vicenda di quella tragica mattina, in cui persero la vita cinque uomini della scorta di Moro, dalla visuale di chi si trovava anche casualmente a passare dall’incrocio fra via Fani e via Stresa, lì dove i brigatisti fecero fuoco contro l’auto blu del presidente della Democrazia Cristiana e contro l’Alfetta, contente gli altri uomini della scorta, che la seguiva.

Il sequestro Moro. Gli altri testimoni è un documentario di Mary Mirka Milo, scritto da Mary Mirka Milo, Massimo Vincenzi, Michela Micocci e Valeria Castrucci, con il montaggio di Giordano Gibbon; verrà trasmesso domani sera, in seconda serata, a 00:55 dopo Dritto e Rovescio.