Per il ciclo Undici – I Documentari del Venerdì, questa sera su Rai 3, in prima serata, a partire dalle ore 21:25, andrà in onda Alberto Tomba – Vincere in salita, docu-film che racconta la vita e la carriera di Alberto Tomba, tra i più vittoriosi sciatori di tutti i tempi e tra i più grandi atleti dello sport azzurro, a 25 anni dal suo ritiro e a 40 anni dal suo esordio.

Attraverso una particolare intervista ad Alberto Tomba sugli sci, i telespettatori di Rai 3 rivivranno i momenti più emozionanti e gli eventi più significativi della carriera sportiva dell’ex sciatore bolognese, iniziata nel 1983 e terminata nel 1998.

Oltre allo sportivo, il docu-film farà emergere anche il lato umano di Alberto Tomba, ribattezzato Tomba la Bomba dalla stampa internazionale per il carattere estroverso e lo stile esplosivo in pista che l’ha portato a vincere 3 ori olimpici e 50 gare in Coppa del Mondo, rendendolo il quarto sciatore più vittorioso di sempre.

Nel corso del docu-film, interverrà anche la madre dello sciatore, Maria Grazia Dalla Mora, presenza costante nella sua vita, e altre persone che hanno fatto o che fanno parte della vita di Tomba come Marc Girardelli, l’avversario di sempre, gli amici e tifosi Roberto Mancini, il pallavolista Ivan Zaytsev e Andrea Bocelli, Deborah Compagnoni, Luca Barilla, gli allenatori Gustav Thöni e Flavio Roda e il telecronista Bruno Gattai, la voce che ha commentato le sue imprese sportive.

Ricordiamo che, per il ciclo Undici – I Documentari del Venerdì, nelle scorse settimane, sono andati in onda su Rai 3 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano, Buon compleanno Massimo, dedicato a Massimo Troisi, L’Arte della Guerra, riguardante i danni al patrimonio artistico nella guerra in Ucraina, Souvenir d’Italie, dedicato a Lelio Luttazzi, Dario Fo: L’ultimo Mistero Buffo e Gianni Agnelli in arte L’Avvocato.

Alberto Tomba – Vincere in salita è un docu-film co-prodotto da Next14 e Rai Documentari, con il contributo di Rai Teche, e diretto da Tommaso Deboni.