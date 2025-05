Alberto Matano torna a parlare di Lorella Cuccarini: le accuse, la lite, e l’incontro ad Amici dopo anni

È stato un litigio avvenuto sotto i riflettori, che ha segnato la fine del sodalizio professionale tra gli ex colleghi de “La Vita in Diretta”. Una parola, in particolare, è rimasta indigesta a Matano: “maschilismo”. Ma oggi, a distanza di tempo, ammette: “Sono passati molti anni, e con il tempo tutto passa.”

Punto di riferimento dei pomeriggi di Rai Uno, Alberto Matano, da mezzobusto del TG, negli ultimi anni, ha visto crescere il suo successo e l’affetto del pubblico. Il giornalista calabrese è al timone de La Vita in diretta dal 2019 dove ha mantenuto intatto il suo stile pacato ma incisivo.

Molto amico di Mara Venier, il suo nome spunta tra i papabili suoi successori a Domenica In, ma lui sembra volersi sfilare.. o almeno così sembra, anche se niente ancora è stato deciso. Durante il Festival della TV di Dogliani, Matano ha affrontato apertamente il tema, con quel garbo che lo contraddistingue, sottolineando come la figura della zia d’Italia sia ancora saldamente al comando: “L’erede di Mara è Mara”, ha detto, lasciando intravedere allo stesso tempo un’ambizione diversa.

Il suo sogno per lui adesso è la prima serata, non necessariamente la domenica pomeriggio. “Mi piacerebbe fare infotainment in prima serata su Rai1. Un tipo di racconto che oggi non c’è”, ha confidato, lasciando intendere che qualcosa bolle in pentola. Ed è proprio in questo contesto di bilanci e prospettive future che Alberto Matano si è ritrovato ancora una volta a fare i conti con il suo passato. Un passato che porta il nome di Lorella Cuccarini, con la quale ha condiviso una stagione difficile del talk show dell’azienda pubblica radiotelevisiva.

Un rapporto incrinato da 5 anni

Alberto Matano e Lorella Cuccarini sono stati uniti da un sodalizio artistico, finito però nei peggiori dei modi: un litigio che ha tenuto banco a lungo sulle pagine della cronaca rosa e televisiva. Il rapporto tra i due colleghi si è incrinato nel 2020, al termine di una stagione televisiva che sembrava promettere molto, ma che finì tra polemiche e tensioni.

Cuccarini lasciò la Rai in maniera turbolenta, accusando il collega di maschilismo e comportamenti prevaricatori. Le accuse vennero affidate a una lettera indirizzata alla redazione e poi resa pubblica, generando un clamore mediatico difficile da ignorare.

Matano, all’epoca, preferì il silenzio. Solo qualche mese dopo, in un’intervista a La Repubblica, decise di replicare con fermezza: “Non so cosa sia il maschilismo. Non ho fatto altro che fare il giornalista. Questo sì, l’ho fatto. Se vuol dire mancare di rispetto a qualcuno, allora mi arrendo. Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. Mia mamma è una storica femminista italiana, è stata consigliere delle Pari opportunità a Palazzo Chigi, vengo da una famiglia molto aperta. Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo”

Una difesa che probabilmente non cercava il contrattacco, ma che voleva riaffermare la sua identità personale e professionale. L’uscita di scena di Cuccarini dalla Rai fu l’inizio di un nuovo capitolo per entrambi: lei entrò nel cast di Amici di Maria De Filippi come insegnante di canto, lui consolidò la sua leadership a La Vita in Diretta, che da allora conduce in solitaria con ottimi ascolti. Ma nonostante le strade divergenti, il pubblico non ha mai dimenticato quello scontro. Oggi, a distanza di cinque anni, Matano torna a parlarne, rompendo definitivamente il silenzio su una ferita che sembrava ormai rimarginata. Interpellato ancora una volta sul tema, al Festival della TV di Dogliani, ha detto chiaramente:

Non mi è piaciuto invece essere definito maschilista, perché è proprio qualcosa che non mi appartiene, è contro la mia storia e il mio modo di essere. Chi mi diede del maschilista fu Lorella Cuccarini, non ci siamo più parlati o incrociati. Ci siamo visti una volta ad Amici, ci siamo salutati. Sono passati molti anni e col tempo tutto passa.”

Il riferimento è all’incontro dell’8 dicembre 2024, quando Matano è stato ospite del programma di Canale5 per presentare il suo libro. In quell’occasione, incrociò proprio la collega con cui aveva avuto l’amara rottura. Nessun confronto, nessuna resa dei conti in diretta. Solo un saluto, educato, formale.

Colpisce, però, come Matano abbia scelto parole molto più concilianti parlando di Cuccarini in tempi recenti. Durante una puntata de La Vita in Diretta, commentando la sua esibizione a Sanremo 2024, aveva elogiato l’artista definendola “completa”, capace di racchiudere danza, conduzione e canto. Nessun rancore apparente, ma il tono di chi preferisce guardare avanti piuttosto che riaprire vecchie polemiche.

D’altronde, anche Lorella Cuccarini ha dimostrato in più occasioni di non voler tornare sull’argomento. Dopo la sua intervista a Verissimo nel 2020, nella quale aveva raccontato la sua versione dei fatti sottolineando la presunta ambiguità del collega (“Mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione”), la showgirl ha mantenuto un basso profilo sulla vicenda. Le sue energie, da allora, sono state tutte concentrate sul suo ruolo nella scuola di Amici, dove si è reinventata in una nuova veste, molto apprezzata dal pubblico giovane.