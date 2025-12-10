Alberto Angela diventa Albert Quarky: il noto divulgatore protagonista, in versione animata, sull’ultimo numero di Topolino | FOTO

Alberto Angela il piacere della scoperta lo conosce molto bene. Al punto da fondarci un programma, scegliendo proprio quel sottotitolo. Le emozioni che danno nuove scoperte sono ineguagliabili. Ognuno di noi amplia la propria conoscenza, oltre alla propria cultura, con piccoli gesti e altrettante rivelazioni di media o grande portata ogni giorno. Alcune delle quali sono possibili anche grazie al contributo del noto divulgatore scientifico.

Il quale, di scoperta, ne ha fatta un’altra: come suo padre Piero, è diventato un cartone animato. Alberto Angela, da oggi, sarà conosciuto anche come Albert Quarky. Pseudonimo che gli è valsa la presenza sul prossimo numero di Topolino: il noto settimanale è disponibile a partire dal 10 dicembre 2025 e ci sarà anche Alberto Angela in versione papero. Suo padre, Piero, era Peter Quarky.

Alberto Angela diventa un cartone animato

Nel lontano 2018. Ora la tradizione continua a dimostrazione che l’educazione e la cultura, volendo, si possono tramandare con garbo e qualità. Alberto Angela ha raccolto l’eredità di suo padre portando avanti programmi tv sullo stesso filone. Come il genitore, riesce a coniugare conduzione, presenza e fascino (perchè è anche un uomo ritenuto icona di bellezza) alla divulgazione storica e scientifica. Recentemente, prima che Topolino entrasse nella sua vita, è stato anche chiamato da Carlo e Camilla.

I Reali inglesi lo hanno voluto accanto a loro in qualità di guida turistica nell’ultima permanenza nella Capitale d’Italia: un Cicerone d’eccezione alla scoperta di Roma e le sue bellezze. Se questa per il divulgatore e conduttore storico-scientifico è stata una soddisfazione, apparire su Topolino è un orgoglio: in primis perché ci è finito anche suo padre. In secundis perché la passione per il noto settimanale non finisce mai: è come la settimana enigmistica.

L’omaggio del settimanale Topolino

Una copertina lì sopra caratterizza e tratteggia il successo. Alberto Angela non ha bisogno di conferme: lo sa di essere molto noto e acclamato. La presenza su Topolino, però, lo mette in una lista di personalità importanti – a livello italiano – che difficilmente possono avere confronti. Nel settore della cultura e dell’informazione, un onore simile è toccato anche al compianto scrittore Andrea Camilleri e al giornalista Vincenzo Mollica. Diventato, per l’occasione, Paperika.

Anche Alberto Quark, ora, entra nel club: un’area di pochi eletti che ha visto, nell’orizzonte musicale, personalità del calibro di Mina e Celentano. Diventare un cartone animato, da piccoli ha un certo fascino. Da adulti vuol dire, forse, avercela fatta a non invecchiare mai. Almeno nella mente degli appassionati che, proprio come Topolino, non muoiono mai.