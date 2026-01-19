Alberto Angela e la moglie Monica, uniti dagli anni Ottanta, hanno tre figli tra cui Edoardo, che ha scelto la riservatezza e gli studi scientifici alla celebrità social.Parlare dei figli di Alberto Angela significa entrare in una dimensione di grande riservatezza. Nonostante la popolarità travolgente del padre e l’eredità culturale immensa del nonno Piero, la

Alberto Angela, chi sono i 3 figli: Edoardo è l’idolo delle ragazzine

Alberto Angela e la moglie Monica, uniti dagli anni Ottanta, hanno tre figli tra cui Edoardo, che ha scelto la riservatezza e gli studi scientifici alla celebrità social.

Parlare dei figli di Alberto Angela significa entrare in una dimensione di grande riservatezza. Nonostante la popolarità travolgente del padre e l’eredità culturale immensa del nonno Piero, la terza generazione degli Angela ha sempre scelto di mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori della televisione.

Alberto Angela e sua moglie Monica hanno tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro. Tra i tre, è stato proprio il secondogenito, Edoardo, a finire involontariamente al centro delle cronache qualche anno fa.

Il caso social del figlio di Alberto Angela

Nato nel 1999, Edoardo è diventato un vero e proprio fenomeno del web nel 2018. Tutto è iniziato quando alcune sue foto private sono trapelate sui social: la sua bellezza, unita al fascino intellettuale che il cognome evoca, ha scatenato una sorta di “fanatismo” online, con migliaia di condivisioni e la nascita di numerose fan page a lui dedicate.

Tuttavia, coerentemente con l’educazione ricevuta, la reazione di Edoardo non è stata quella di approfittare della popolarità per diventare un influencer. Ha immediatamente blindato i suoi profili social per proteggere la propria privacy e ha scelto di non rilasciare interviste, evitando accuratamente ogni forma di gossip. Ha preferito concentrarsi esclusivamente sul suo percorso accademico, dedicandosi agli studi in Scienze dei Materiali presso l’Imperial College di Londra.

Alberto Angela, in rare occasioni in cui ha parlato della sua famiglia, ha sempre sottolineato quanto sia importante per lui che i figli seguano le proprie inclinazioni senza la pressione del cognome. Egli sostiene che i suoi figli siano ragazzi normali che cercano la propria strada e che la sua notorietà non debba rappresentare per loro un peso o un limite.

Mentre il fratello maggiore Riccardo, nato nel 1998, e il minore Alessandro, nato nel 2004, sono rimasti ancora più protetti dall’anonimato, Edoardo incarna perfettamente quel mix di modernità e rigore che caratterizza la famiglia Angela. Si tratta di una generazione che, pur vivendo nell’era della massima esposizione digitale, preferisce la sostanza alla forma e il merito personale alla celebrità riflessa.

Alberto Angela e sua moglie Monica si sono conosciuti a metà degli anni Ottanta. Secondo le poche informazioni trapelate sulla loro vita privata, il loro incontro è avvenuto a Parma, città d’origine di lei. All’epoca Monica era ancora una studentessa, mentre Alberto era agli inizi della sua carriera di divulgatore scientifico e paleontologo.