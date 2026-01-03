“Al Bano mi ha chiesto di fare qualche ritocchino”, arriva la risposta (al vetriolo) di Romina Power

Romina Power è tornata a parlare del suo rapporto con l’ex marito Al Bano Carrisi durante un’intervista rilasciata a Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin. Nel corso della chiacchierata televisiva, l’attrice e cantante ha ripercorso vari momenti della loro lunga storia d’amore, condita da affetto ma anche da qualche battuta pungente. La Power, che si dichiara single da diversi anni, ha ricordato la suocera Iolanda, una persona che considerava come un seconda mamma a cui ha voluto particolarmente bene.

L’ex signora Carrisi ha però ammesso che all’inizio è stata reticente nei suoi confronti; “Era come una madre, ma all’inizio partì un po’ prevenuta verso di me”. In seguito le cose sono cambiate e fra loro c’è stato sempre un profondo affetto che le ha unite fino alla sua scomparsa. Anche la separazione non ha cambiato il rapporto con l’ex suocera che era un persona profondamente sincera, disponibile e affettuosa. A Silvia Toffanin, Romina ha anche confessato che recentemente il cantante di Cellino San Marco le ha dato un consiglio che non si aspettava, a cui ha immediatamente risposto.

La Power ha raccontato che Al Bano, con tono scherzoso, le ha suggerito di sottoporsi a piccoli interventi estetici. La cantante ha risposto con leggerezza, affermando di non avere tempo per i ritocchi e ha poi aggiunto, in tono ironico, che eventualmente anche lui potrebbe considerare un “ritocco… al cervello”. La battuta, pur pungente, è stata accolta con sorrisi in studio e dimostra la capacità dell’artista di affrontare situazioni delicate con autoironia.

Romina Power e Albano come sono i rapporti oggi

Nonostante il gossip e qualche rumors mai verificato Romina ha ammesso di avere ancora oggi diversi contatti con Al Bano, sono due persone che hanno condiviso un lungo percorso della loro vita. Ci sono stati momenti di distacco e non sempre hanno affrontato le difficoltà allo stesso modo, ma non è mai mancato il rispetto e la confidenza.

Romina ha voluto sottolineare che attualmente i rapporti sono sereni e improntati alla cordialità, anche se non hanno contatti quotidiani. L’artista ha spiegato che la lontananza non ha compromesso la stima reciproca, e ha ricordato come entrambi abbiano costruito insieme oltre ad una bellissima famiglia, una carriera musicale di grande successo, che rimane un punto di riferimento nel panorama della musica italiana.

“La separazione l’ho voluta io”: la confessione di Romina Power

Romina Power ha poi confessato che il matrimonio con Al Bano è finito per sua volontà: “La separazione l’ho voluta io perché la convivenza era diventata impossibile. Se fossi stata felice sarei rimasta.” Tuttavia riconosce che quel filo che li ha uniti per tanti anni non è mai svanito:

“Penso che non si smetta mai di amare una persona che si ha amato, quell’amore, quel filo, quella tenerezza rimane sempre. Chi ho amato lo amerò per sempre, oggi ho scoperto questa cosa”.