Gelo ad Agorà tra Maurizio Gasparri e il conduttore della versione estiva del programma Lorenzo Lo Basso. A scatenare l’irritazione del vicepresidente del Senato è stata la presentazione da parte del giornalista, che gli ha attribuito l’appartenenza a Fratelli d’Italia.

Un errore che l’ex ministro non ha accolto con piacere, tanto da correggerlo immediatamente: “Forza Italia, sia preciso”.

Lo Basso si è immediatamente scusato, spiegando i motivi del lapsus: “Mi perdoni, ero rimasto ad una dicitura precedente”. Ma pure qui Gasparri ha ribattuto con palese disappunto: “No, lei ha sbagliato, non ho mai aderito a Fratelli d’Italia, studi”.

Evidente l’imbarazzo del padrone di casa, che ha comunque tentato una ulteriore giustificazione: “Certo, esatto, era Alleanza Nazionale, perdoni l’errore, ci siamo corretti”.

Gasparri, collegato da casa, ha continuato a borbottare, ricordando come la militanza ad An risalisse a vent’anni prima.

L’ospitata ad ogni modo è proseguita, con l’esponente azzurro chiamato ad esprimersi sulle elezioni in Spagna e, soprattutto, sui fenomeni meteorologici che stanno tenendo banco in Italia nelle ultime settimane. Inevitabile, in tal senso, lo scontro con Angelo Bonelli dei Verdi. “Tutta l’Europa contribuisce all’1% delle emissioni C02 mondiale“, ha affermato Gasparri. “Anche se le azzerassimo, non avremmo risolto niente. Abbiamo la Cina e l’India che inquinano molto di più. Greta non è mai andata in Cina a portare le sue parole di richiamo. Dobbiamo combattere tutti i tipi di fondamentalismi, sia quelli di chi dice che non bisogna fare nulla, sia quelli di chi con demagogia indicano tempi e scadenze che non sono attuabili”.