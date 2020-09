La scomposta reazione del giornalista del Tg1 Giorgino alle critiche del deputato Pd Fiano è una nuova conferma che il Tg1 è totalmente fuori controllo, tra disinformazione e propaganda. E' normale che il capo della redazione politica di un tg Rai faccia il commentatore nei talk? pic.twitter.com/Y7gEWWrUnr — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) September 30, 2020

“Sono rimasto molto colpito dall’attacco rivoltomi dall’onorevole Fiano. Mi è dispiaciuto molto sentire quelle parole, sia sul piano personale sia sul piano professionale, atteso che ho sempre lavorato con il massimo rispetto delle opinioni di tutti. La politica lasci in pace il giornalismo, specie quello del servizio pubblico che ha una funzione sociale ben precisa: raccontare i fatti, analizzarli, esprimere valutazioni fondate su evidenze empiriche nel rispetto dei valori supremi della libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo. Per quanto mi riguarda polemica chiusa, ma si rifletta su quale giornalismo si vuole in Italia“. Francesco Giorgino, interpellato dall’Adnkronos, ha commentato così la discussione di cui è stato protagonista questa mattina ad Agorà con il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano. Il giornalista del Tg1 e professore universitario di comunicazione e marketing che studia proprio il rapporto fra media e politica, era stato accusato dal politico di non fare il giornalista obiettivo, bensì il “difensore della Lega“.

L’episodio avvenuto nel programma condotto da Luisella Costamagna ha provocato una serie di reazioni politiche, con l’intervento di alcuni esponenti della Lega (Massimiliano Capitanio) e di Fratelli d’Italia (Mauro Rotelli e Federico Mollicone) in difesa del giornalista e rappresentanti del Pd (Andrea Romano e Michele Bordo) e di Italia Viva (Michele Anzaldi, di cui vedete il tweet in apertura di articolo).

Il comitato di redazione del Tg1 ha diffuso una nota invitando i politici a tenere fuori dalle diatribe i giornalisti: