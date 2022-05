E così, il programma supplemento superò il programma ‘titolare’. È accaduto ieri. Come sentenziato da Auditel (qui trovate tutti i dati della giornata), Agorà Extra ha superato in share Agorà, facendo registrare il 6,96% ‘contro’ il 6,57% segnato dalla trasmissione guidata da Luisella Costamagna (in uscita, nella prossima stagione al suo posto ci sarà il ritorno di Monica Giandotti, a sua volta in uscita da Unomattina). Un dato, questo specifico della puntata di mercoledì 25 maggio, che è frutto di una scelta editoriale/giornalistica ben precisa operata da Senio Bonini e dal suo gruppo di lavoro. Quella di stare sulla notizia, ossia di dedicare l’intera diretta (col titolo Gli spari sopra) all’ennesima strage avvenuta in una scuola americana, nel Texas, avvenuta poche ore prima (nella notte italiana).

Quaranta minuti di approfondimento sul caso di cronaca nera, ma anche e soprattutto sulla cultura delle armi in America, gestita in maniera impeccabile da Bonini, con il contributo di ospiti capaci, tra i quali Barbara Alberti, Sara Manfuso e Paolo Crepet.

Il ‘sorpasso’ ai danni di Agorà è senza dubbio alcuno una bella soddisfazione per Bonini, che tra pochi giorni sarà promosso su Rai1. Sarà infatti il giornalista a guidare – in staffetta con la collega Giorgia Cardinaletti – Morning News Tg1, il nuovo appuntamento informativo della rete ammiraglia della tv pubblica, che andrà in onda per tutta l’estate, a partire dal 6 giugno, dalle ore 6.30 alle ore 9.10 circa. Nel dettaglio, Cardinaletti condurrà lo spazio per il mese di giugno, Bonini per il mese di luglio, mentre ad agosto si avvicenderanno. In autunno la trasmissione continuerà nello stesso slot orario, ma con la conduzione in coppia di Bonini e Cardinaletti.

Nel periodo estivo il programma sarà seguito dall’Unomattina di Massimiliano Ossini e Maria Soave, che farà da traino a Camper di Tinto, al via alle ore 12.