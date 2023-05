Dopo la visita di oggi del Presidente della Repubblica in alcune delle zone più colpite dall’alluvione in Romagna, domani Agorà arriverà a Conselice. Si tratterà di una puntata speciale che sarà realizzata direttamente sul campo da Monica Giandotti e la sua squadra. Marco Carrara, l’addetto al moviolone, resterà invece a Roma, per consentire al programma di avere il consueto contraltare di filmati e notizie.

Sono già due gli ospiti annunciati per questo speciale: il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, e il geologo Mario Tozzi. Non mancheranno neanche domani gli ospiti legati al mondo della politica, chiamati a parlare direttamente da una delle località alluvionate del post-alluvione.

Conselice è un piccolo comune in provincia di Ravenna con poco più di 9.000 abitanti. Negli scorsi giorni lì si è venuta a creare una situazione sanitaria critica in relazione alle acqua stagnanti, che non riuscivano ad essere assorbite. Questa situazione ha costretto la sindaca Paola Pula a emanare un’ordinanza per l’evacuazione delle abitazioni. Molti dei residenti però si sono opposti a questa ordinanza e hanno preferito rimanere all’interno delle loro case.

La situazione più critica però anche per il comune ravennate sarebbe stata superata e così domani la squadra di Agorà arriverà lì. La puntata, che sarà in onda regolarmente come ogni mattina dalle 8:00 alle 10:30, avrà proprio come obiettivo quello di cercare di capire le condizioni in cui vivono attualmente le persone residenti nelle aree alluvionate. Si tenterà di dare spazio al racconto di quelle che sono le esigenze della popolazione in questo momento, oltre che le necessità per la ricostruzione post-alluvione.

Quello di domani sarà uno speciale che romperà la liturgia di Agorà, come finora è successo poche volte. Lo scorso anno Senio Bonini, ad esempio, condusse Agorà Extra in diretta da Bruxelles in occasione dei primi appuntamenti europei dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.