Agnese De Pasquale è una delle dame più iconiche della storia recente di Uomini e Donne. Ma cosa sappiamo di lei?

Agnese De Pasquale: età, lavoro e laurea, dove vive, ex marito e figli, profilo Instagram. Tutto sulla dama di Uomini e Donne

In questo momento, è sicuramente uno dei personaggi di Uomini e Donne di cui si parla maggiormente. Ci riferiamo ad Agnese De Pasquale che, nel corso degli ultimi mesi, ha avuto delle conoscenze, tra cui quella con Alessio Pili Stella. Ma nessuna di esse è andata oltre una semplice amicizia.

Non sono pochi, tuttavia, i corteggiatori per Agnese. Tanti, infatti, nel corso delle puntate si sono fatti avanti. Questo perché, evidentemente, la donna esercita un fascino irresistibile per il genere maschile. Insomma, possiamo dire senza possibilità di essere smentiti, che la sua personalità magnetica sembra aver acceso nuovi equilibri all’interno della trasmissione.

Ma chi è Agnese De Pasquale al di là delle luci del programma? Scopriamo meglio la sua storia.

Chi è Agnese De Pasquale?

Agnese ha 42 anni ed è originaria di Modena, anche se gran parte della sua vita l’ha trascorsa a Bologna. Da qualche tempo, vive a Milano insieme ai suoi due figli, Emma Margot e Andrea Mael, con cui condivide la sua vita privata. Professionista con una carriera consolidata, Agnese lavora come responsabile di una scuola e assistente sociale, ma non è tutto: ha anche un master in Criminologia e un grande sogno nel cassetto: diventare direttrice di un carcere.

La sua passione per il benessere fisico è ben nota. Si dedica con costanza alla cura di sé, mantenendosi in forma e perseguendo uno stile di vita sano. Tra le sue preferenze cinematografiche spicca il classico Forrest Gump, un film che, probabilmente, rispecchia la sua visione della vita, fatta di imprevisti, ma sempre con la voglia di andare avanti.

Agnese ha anche un forte seguito sui social, dove il suo profilo Instagram (@agnesedepasquale) conta quasi 30.000 followers. Tra le sue immagini, è possibile intravedere scorci della sua vita quotidiana e delle sue passioni, che la rendono ancora più affascinante e apprezzata dal pubblico. Infatti, come frase di presentazione scrive: “Prima di tutto MAMMA 💖Poi mille sfumature di me”

Nonostante le sue esperienze amorose non si siano ancora concretizzate come sperato, Agnese sembra essere una donna molto determinata, pronta a non arrendersi alla ricerca dell’amore. Con il suo ingresso a Uomini e Donne, ha sicuramente portato un’aria di novità e spinto i corteggiatori a riflettere sulla propria scelta. Chi sarà in grado di conquistare davvero il cuore di Agnese? Le prossime puntate riserveranno sicuramente altre sorprese.