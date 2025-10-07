Affari Tuoi, vincite record negli ultimi giorni ma quanto vengono tassate? Tutte le cifre

Affari Tuoi negli ultimi giorni sta registrando vincite davvero stellari, il game show di Rai 1 sa come rendere felici i concorrenti. Dopo le critiche della concorrenza – è ormai noto come Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi abbiano paragonato il programma al gioco d’azzardo – lo show condotto da Stefano De Martino continua a essere “una miniera d’oro” per molti partecipanti. Ma la somma che si vince è lorda, ovvero è la cifra totale cui però si devono togliere le tasse. Ma a quanto ammontano?

Mentre puntata dopo puntata le vittorie ad Affari Tuoi continuano a tenere con il fiato sospeso il pubblico, in tanti si chiedono a quanto ammontano le tasse che chi vince è obbligato a pagare sulla somma ricevuta. Proprio in uno degli ultimi appuntamenti, un concorrente è riuscito a portare a casa “i soldi sicuri”, termine che indica le cifre grosse contenute nei pacchi importanti.

Quante tasse si pagano sui soldi vinti ad Affari Tuoi

Protagonista della puntata di sabato 4 ottobre è stato Luca Bernardotto dal Friuli Venezia Giulia. Il giovane ha giocato in collegamento con la fidanzata, che non l’ha potuto accompagnare perché incinta. La partita è stata davvero da mozzare il fiato, con colpi di scena entusiasmanti, finché rinunciando alle varie offerte del dottore, il concorrente è riuscito a portarsi a casa 100mila euro. Si è aggiunto così alla lunga lista di vincitori del programma, per tre sere di fila, infatti, i partecipanti hanno ottenuto vittorie strepitose.

Ma quante tasse si pagano sulle cifre vinte ad Affari Tuoi? Forse non tutti sanno che la somma indicata nei pacchi, così come quella offerta dal dottore, non è mai netta. Parliamo di una quantità lorda, cui devono essere tolte le tasse, dunque la cifra diventa molto inferiore rispetto a quella che viene annunciata in trasmissione. Alla somma indicata come vittoria va tolto il 22% di IVA che la rete televisiva trattiene come aliquota, parliamo – dunque – di una percentuale che su somme ingenti, come quelle che si vincono ad Affari Tuoi, è importante.

Facciamo un esempio sulla cifra vinta da Luca Bernardotto, il concorrente è tornato a casa con 100mila euro, ma la cifra effettiva è di 78mila euro, poiché il 22% equivale a 22mila euro. Un’altra cosa da sapere sulle vittorie di premi in denaro nei vari giochi televisivi è il fatto che non avviene in modo immediato, ma la somma viene erogata dopo un tempo, che può variare tra i 3 e i 6 mesi. Chiaramente la somma vinta resta comunque alta, ma non è mai quella realmente indicata in trasmissione.

Per logiche televisive, chiaramente, in puntata non si parla del pagamento delle tasse o altro. E’ chiaro che più alta è la cifra è più grande è la sorpresa del pubblico, motivo per cui discutere di aliquote, cifre lorde e nette, rovinerebbe sicuramente l’atmosfera.