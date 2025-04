Affari Tuoi, vincita di stasera 3 aprile 2025: qual è la cifra portata a casa

Continuano le puntate di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto magistralmente da Stefano De Martino. Ad ogni episodio i concorrenti sono chiamati a indovinare i pacchi con cui gareggiare, e che danno loro la possibilità di sfidare la fortuna e di vincere cifre da portarsi a casa. A fare da sfondo alla gara c’è la simpatia e la spontaneità dello showman napoletano, che ha subito convinto il grande pubblico con il suo modo di approcciarsi al programma e ai telespettatori.

Durante la puntata – andata in onda stasera 3 aprile – a giocare è il concorrente Stefano in rappresentanza della Toscana, e a giocare con lui c’è la figlia Aurora, studentessa in Scienze Politiche.

Quanto hanno vinto i concorrenti di Affari Tuoi

Stefano e Aurora iniziano la partita sfidando la sorte.

Aprono il pacco 14 del Piemonte e trovano 300.000 euro. Iniziata malissimo;

Arriva il pacco della Sicilia e, anche lì, è la volta dei 5.000 euro ;

; Scelgono il pacco 8 della Liguria e trovano 20.000 euro;

Aprono il pacco 9 della Puglia e dentro ci sono 200.000 euro;

Nel pacco 12 della Basilicata ci sono invece 75.000 euro;

Arriva la chiamata del dottore, che propone il cambio, e loro accettano;

I concorrenti scelgono il pacco 13 delle Marche e vi trovano 0 euro;

Nel pacco 20 dell’Emilia Romagna c’è 1 euro ;

; Il dottore offre 18.000 euro ma questa offerta viene da loro rifiutata;

Nel pacco del Veneto trovano 50.000 euro;

Aprono il pacco 16 del Trentino Alto Adige e trovano 75 euro;

Nel pacco 15 della Calabria ci sono invece 200 euro;

Il dottore offre un cambio, che viene però rifiutato dai concorrenti;

I due scelgono il pacco 15 della Calabria e dentro vi trovano 200 euro ;

; Il Dottore offre un cambio, che viene rifiutato;

Aprono il pacco 11 della Valle d’Aosta e trovano la panzanella, piatto tipico della Toscana;

Nel pacco 2 dell’Abruzzo trovano 500 euro ;

; Scelgono il pacco 3 del Friuli Venezia Giulia e trovano 10 euro;

Il Dottore chiama e offre 20.000 euro, che vengono rifiutati dai concorrenti;

A quel punto il Dottore propone il cambio, ma anche lì papà e figlia rifiutano;

Nel pacco 7 della Sardegna ci sono 100 euro;

Il Dottore propone 35.000 euro.

Stefano e Aurora decidono quindi di accettare l’assegno da 35.000 euro, e si sono portati a casa questa cifra. Nel pacco n.4 della Lombardia c’erano 20.000 euro, mentre nel pacco 17 – il loro – c’erano 100.000 euro.