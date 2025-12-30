Affari tuoi, Stefano De Martino spiazza: “Questa è l’ultima puntata”. Cos’è successo nella puntata di stasera 30 dicembre 2025

Protagonista dell’ultima puntata del 2025 di Affari tuoi che, domani 31 dicembre non andrà in onda per lasciare spazio al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, è Roberto delle Marche che lavora in una ditta che si occupa di commercio e stoccaggio di prodotti per l’agricoltura. Gloria, la fidanzata, lo accompagna in un’avventura che potrebbe cambiare in meglio la loro vita economica.

Roberto parte pescando il pacco numero 15 ma prima di dare il via all’apertura dei pacchi, Stefano De Martino ha un annuncio: “Questa è una partita speciale perché è l’ultima puntata dell’anno. Domani sera non andremo in onda per il messaggio del Presidente della Repubblica. Noi ci rivedremo l’anno prossimo cioè dopodomani”, dice il conduttore napoletano.

Affari tuoi: quanto hanno vinto nell’ultima puntata del 2025

La partita, così, comincia con l’apertura dei primi sei pacchi che contengono 100 e 500 euro, ma anche 15mila euro. Prima della telefonata del dottore, poi, Roberto apre anche i pacchi che contengono 5 euro, Gennarino che gli permette di portare subito a casa 1000 euro ma anche 200mila euro. La prima offerta del dottore ammonta a 32mila euro: una cifra che non convince Roberto che decide di andare avanti aprendo il pacco della Puglia, new entry che vale 300mila euro.

La partita, fortunatamente, continua con l’apertura di due pacchi blu, ma nonostante tutto, l’offerta del dottore scende a 20mila euro. Un’offerta che Roberto, d’accordo con la fidanzata, decide di rifiutare. Addio, poi, a 30mila euro, 1 euro e al pacco nero ce, stasera, contiene 100 euro.

Il dottore non si sposta e offre, per due tiri, ancora 20mila euro ma anche stavolta il concorrente delle Marche rifiuta aprendo, poi, i pacchi da 10mila euro 50 euro. L‘offerta sale a 24mila euro ma l’offerta non convince anche Roberto che decide di andare avanti cancellando, poi, dal tabellone i 20 euro. Con un solo pacco aperto, il dottore richiama e offre ancora 24mila euro per mettere fine alla partita.

Una cifra che non convince Roberto che, dopo aver tritato l’assegno, va avanti aprendo, però, un pacco che vale ben 50mila euro. Stavolta il dottore non fa alcuna offerta ma propone il cambio che il concorrente non accetta. Con quattro pacchi ancora sul tabellone, Roberto decide di puntare sulla Campania eliminando il pacco blu di 200 euro. Ancora in gioco, tuttavia, c’è lo zero ma soprattutto 75mila e 100mila euro. Per terminare la partita, il dottore torna alla prima offerta consegnando nelle mani di Roberto un assegno da 32mila euro.

Il concorrente decide di rischiare e, come ultimo pacco, apre quello che contiene lo zero regalandosi un finale da sogno. Con 75mila euro da una parte e 100mila euro dall’altra, il dottore propone il cambio. Dopo aver sempre rifiutato, stavolta decide di accettare lasciando il 15 per il 9: Roberto, così, chiude la partita tornando a casa con 100mila euro.