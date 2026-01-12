Affari tuoi, Stefano De Martino come Annalisa: puntata spumeggiante stasera 12 gennaio 2026

Stefano De Martino canta e balla sulle note di Annalisa: poi la partita di Affari tuoi si infiamma. Ecco quanto hanno vinto stasera 12 gennaio 2026.

Puntata rock per Affari tuoi nella puntata del 12 gennaio 2026 con Stefano dell’Emilia Romagna. Soprannominato Luciano Ligabue da Stefano De Martino. La puntata si apre così sulle note di Una vita da mediano con Stefano, poliziotto in pensione, accompagnato dalla moglie Patrizia, sovraintendente della Polizia di Stato. I due si sono conosciuti a Bologna 34 anni fa ed era l’unica persona da evitare da consigli. “Erano tutti bravi ragazzi tranne uno e io me lo sono sposato”, scherza Patrizia.

La serata è ricca di musica, di allegria ma anche di tensioni per offerte e cambi che, in alcuni casi, hanno messo in crisi la coppia. Al termine della puntata, così, Stefano torna a casa con il sorriso e, soprattutto, con le mani piene.

Affari tuoi: tutto quello che è successo nella puntata del 12 gennaio 2026

La puntata di Stefano dell’Emilia Romagna inizia con il jackpot di Gennarino che, questa sera, vale 4mila euro che il concorrente porta subito a casa. La partita continua con il pacco nero che, questa sera, valeva 200 euro. Via, poi, dal tabellone 100 euro, 1 euro, 30mila euro e 200 euro. Un inizio quasi perfetto per Stefano che, come prima offerta, riceve un assegno da 39mila euro che Stefano rifiuta.

La successiva tripletta parte con l’apertura del pacco 0 con il relativo balletto sulle note di Esibizionista con Stefano De Martino che si trasforma in Annalisa facendo divertire tutti. Dopo l’apertura dei pacchi da 500 euro e 75mila euro, arriva la seconda telefonata del dottore che propone il cambio. Stefano, d’accordo con la moglie, decide di rifiutare il cambio eliminando, poi, dal tabellone 100mila, 20mila e 20 euro.

La partita entra nel vivo e l’offerta torna a 39mila euro per un tiro ma Stefano decide di sfidare ancora il dottore andando avanti aprendo il pacco da 10mila euro. Il dottore offre nuovamente il cambio che Stefano rifiuta. La partita, così, continua tra pacchi e offerte rifiutate fino alla decisione di accettare il cambio. Insieme alla moglie, il concorrente dell’Emilia Romagna lascia il pacco numero 1 per prendere il 13.

Stefano apre subito il suo ex pacco scoprendo di aver pescato l’invenzione di Herbet Ballerina della puntata ovvero il divieto di meduse. La partita va avanti fino all’ultimo step quando Stefano si ritrova con il pacco da 50 euro da una parte e quello da 200mila euro dall’altra. Il dottore offre 50mila euro per chiudere la partita: una cifra che mette in difficoltà il concorrente che, poi, decide di accettare scoprendo di avere nel proprio pacco 200mila euro.