Affari tuoi, spoiler clamoroso sul sorteggio: “Chi giocherà il 6 gennaio 2026”. Quanto hanno vinto stasera

Puntata scoppiettante quella di Affari tuoi del 4 gennaio 2026 di cui è stato protagonista Danilo, 45enne addetto alle vendite dell’Abruzzo che ha scelto di farsi accompagnare dalla mamma Annamaria. Sposato con Monica, è papà di due figli, Pierluigi e Luca. Prima di dare ufficialmente il via alla partita di Danilo, Stefano De Martino ricorda l’appuntamento in diretta del 6 gennaio. “Ci saranno alcuni amici in comune, musica e diversi ospiti. Inoltre vi anticipo che, da sorteggio, il 6 gennaio giocherà la Sardegna”, ha annunciato il conduttore napoletano.

“Vi anticipo che ci saranno lui, la moglie e tutto il gregge. Accontentami, voglio le pecore in studio“, ha aggiunto facendo riferimento al lavoro del pacchista della Sardegna. Spazio, poi, alla partita di oggi, 4 gennaio 2026.

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 4 gennaio 2026

I primi sei pacchi sono agrodolci per Danilo che, inizialmente apre quelli che non fanno male come 50 euro, 10mila euro, 100 euro, lo zero ma poi rinuncia anche al pacco più pesante ovvero quello da 300mila euro e, subito dopo, a quello da 15mila euro. Il dottore apre le sue mosse proponendo il cambio che Danilo rifiuta e aprendo altri tre pacchi che contengono 200 euro, 10 euro e 5 euro. Dopo una tripletta tutta blu, il dottore offre 30mila euro. Una cifra importante ma che Danilo rifiuta provando a portare a casa un montepremi più alto.

Con la tripletta successiva, Danilo perde anche i 100mila euro e per un tiro, il dottore offre ancora una volta il cambio che viene ancora rifiutato. Danilo va avanti e, pacco dopo pacco, resta con un pacco blu, 4 pacchi rossi e il pacco nero. Dopo la precedente offerta, rifiutata, di 35mila euro e l’apertura del pacco da 50mila euro, l’offerta scende a 30mila euro. Danilo non accetta e decide di giocare ancora aprendo un solo pacco prima della nuova telefonata del dottore.

Danilo apre il pacco dell’Emilia Romagna che nasconde il pacco nero e che stasera vale 100mila euro. L’offerta torna a 35mila euro che non convince Danilo che decide di andare ancora avanti con l’obiettivo di trovare l’unico pacco blu che vale 1 euro ma il pacco che Danilo apre è pesantissimo perché vale 200mila euro. L’offerta precipita a 15mila euro per due tiri ma, dopo i rifiuti precedenti, Danilo rifiuta anche l’ultimo assegno.

Rosario sfida ancora il destino e arriva all’ultima telefonata del dottore con il pacco da 1 euro da una parte e quello da 75mila euro dall’altra: il dottore chiude la sua partita con un’offerta da 26mila euro. Danilo decide di non rischiare ulteriormente e accetta l’offerta scoprendo di aver fatto la scelta giusta avendo nel pacco solo 1 euro.