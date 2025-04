Affari Tuoi sospeso, stop per Stefano de Martino: quando torna

Stefano De Martino è stato sospeso con il suo Affari Tuoi dopo che il palinsesto Rai ha deciso di stravolgere completamente la programmazione. Il famoso game show permette – a tutti i concorrenti – di portarsi a casa un ricco montepremi dopo che essi scelgano il pacco vincente. Sono in tanti a trionfare durante il momento finale della puntata, e con loro gioisce anche il conduttore, che si è sempre mostrato con il pubblico in modo molto spontaneo. Tra non molto andrà in onda anche uno speciale del gioco televisivo, che verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 e che vuol essere un omaggio a Stasera tutto è possibile, terminato da poco.

In modo del tutto inaspettato, il programma Affari Tuoi è stato temporaneamente sospeso per via di una decisione presa dalla Rai. Ecco quando tornerà in onda il game show.

Perché Affari Tuoi è stato sospeso

Il programma di Stefano De Martino non andrà in onda stasera 22 aprile, a seguito della notizia della morte di Papa Francesco. Per il game show si tratterà della terza assenza nel giro di poco tempo, dato che non è stato trasmesso né il giorno del Venerdì Santo né ieri 21 aprile. Al momento la Rai non ha ancora ufficializzato quando il programma potrà tornare regolarmente in onda sulla prima rete ma, sul sito RaiPlay, il tv show è inserito nella giornata di domani 22 aprile, anche se potrebbero esserci nuove variazioni.

Al posto della puntata di Affari Tuoi, Rai 1 manderà in onda – stasera alle ore 20.30 – un nuovo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa. Il giornalista racconterà infatti i dettagli sulla scomparsa di Papa Francesco, oltre che notizie e approfondimenti in un momento di commozione e riflessione come quello che sta vivendo l’Italia. Si parlerà inoltre delle esequie di Bergoglio, che si terranno tra venerdì 25 aprile e domenica 27, ma anche delle sue disposizioni testamentarie e delle prime manovre in vista del Conclave, che si riunirà dal prossimo maggio per eleggere il nuovo Pontefice. Dopo la puntata di Porta a Porta, Rai 1 trasmetterà invece Fuochi d’artificio, la miniserie che tratta la tematica della resistenza attuata da alcuni giovani partigiani nelle valli piemontesi durante gli anni del fascismo.

Tutti i cambiamenti in tv dopo la morte di Papa Francesco

A saltare la programmazione non sarà solo il game show Affari Tuoi. Il palinsesto Rai ha infatti del tutto attuato una trasformazione: non andrà in onda anche la puntata de L’Eredità di Marco Liorni. C’è stato inoltre lo stop al programma Belve di Francesca Fagnani, e al suo posto ci sarà invece il film 18 regali con Vittoria Puccini. Su Rai 3 la puntata di Un giorno in pretura sarà sostituita dal film Mission con Robert De Niro, premio Oscar per la migliore fotografia nel 1987.