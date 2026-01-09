Partita horror per Ersilia della Calabria, protagonista della puntata di Affari tuoi del 9 gennaio 2026: ecco quanto ha vinto.

Affari tuoi, serata horror per Stefano De Martino: quanto hanno vinto oggi 9 gennaio 2026

Puntata all’insegna del pane quella di Affari tuoi del 9 gennaio 2026 perché a tentare la fortuna è Ersilia, impiegata amministrativa nel panificio di famiglia del marito Francesco detto Ciccio. Ersilia arriva da Catanzaro, in Calabria e, insieme al marito, spera di poter sbancare la cassa del dottore.

Speranze che, però, vengono spazzate via sin dai primi pacchi che premiano il dottore e feriscono duramente Ersilia che, nel corso della serata, non riesce a trattenere le lacrime e la delusione fino all’apertura dell’ultimo pacco che mette un punto alla sua partita.

La partita di Affari tuoi del 9 gennaio 2026

La partita di Ersilia non comincia nel migliore dei modi. Con i primi tre tiri rossi saluta subito ben tre pacchi rossi di cui due abbastanza pesanti: dopo i 15mila, infatti, vanno via anche i 50mila e i 100mila euro. Un inizio complicatissimo per la concorrente della Calabria a cui Stefano De Martino prova ad infondere un po’ di fiducia. Dopo un solo pacco blu, arriva un altro colpo basso per Ersilia: dal tabellone, infatti, vanno via anche i 200mila euro. L’ultimo pacco, prima della telefonata del dottore, infligge ancora un dolore ad Ersilia che chiude la sestina salutando i 75mila euro.

“Dobbiamo cambiare l’energia di questa partita”, commenta De Martino mentre risponde alla prima telefonata del dottore che propone il cambio. Pur essendoci pochissimi pacchi rossi e quasi tutti i pacchi blu, Ersilia decide di cambiare lasciando il pacco numero 13 per prendere il 9. Non va benissimo neanche la terzina successiva perché Ersilia apre anche i pacchi da 10mila e 20mila euro.

Per 5 tiri, il dottore offre 10mila euro ed Ersilia, pur avendo solo il pacco nero, 30mila e 300mila euro come pacchi a cui aggrapparsi, decide di rifiutare e andare avanti. “Tentiamo l’impresa: voglio 5 pacchi blu”, ordina Stefano De Martino ma la concorrente siciliana deluse subito il conduttore napoletano aprendo il pacco da 30mila euro.

Ersilia riesce a salvare il pacco nero e i 300mila euro ricevendo, poi, un’offerta da 15mila euro per un solo tiro che lei rifiuta. Ersilia, nonostante la scaramanzia del marito che avrebbe aperto un altro pacco, decide di salutare il numero 17 distruggendo i sogni di Stefano De Martino che finisce per terra.

Nonostante tutto, Ersilia arriva alla fine con lo zero e il pacco nero. Il dottore le offre comunque 22mila euro ma lei rifiuta concludendo in modo agrodolce una partita horror sin dall’inizio. Ersilia ha il pacco nero sotto il quale si nascondono 20mila euro.