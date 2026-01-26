Affari tuoi, Sara della Sardegna non demorde: quanto ha vinto stasera 26 gennaio 2026

Quanto ha vinto e quali offerte ha rifiutato Sara della Sardegna, protagonista della puntata di Affari tuoi di stasera 26 gennaio 2026.

Sara, impiegata contabile della Sardegna, accompagnata dal padre, è la protagonista della puntata di Affari tuoi del 26 gennaio 2026. Pur facendo un lavoro che ha a che fare con i numeri, Sara e il papà hanno una passione in comunque, quella per la musica che li ha portati ad avere una cover band degli 883. Sara comincia la sua partita con il pacco numero 8.

La partita di Sara della Sardegna ad Affari tuoi

La partita di Sara inizia a ritmo di musica. L’impiegata sarda parte benissimo trovando subito il pacco che contiene lo zero e fa che ballare tutto lo studio ma prosegue con l’apertura di un pacco pesantissimo come quello che contiene i 200mila euro. Si continua, poi, con il pacco nero che, stasera, conteneva 50mila euro. Gli ultimi tre pacchi prima della telefonata del dottore apre i pacchi che contengono 100mila euro, 50 euro e 200 euro.

La prima offerta del dottore ammonta a 25mila euro ma Sara decide di rifiutare e andare avanti. La partita, così, prosegue con l’apertura dei pacchi contenenti 30mila euro, docciatel e 10mila euro. L’offerta sale a 30mila euro e, dopo averci pensato, Sara decide di tritare l’assegno.

75mila euro, 100 euro e 20mila vanno via dal tabellone con i successivi tre pacchi. Il dottore chiama ancora e, per un tiro, offre ancora 30mila euro. Offerta che Sara decide di rifiutare ancora aprendo, poi, il pacco ballerina. Dopo un’offerta da 35mila euro, ascoltati i consigli del padre, l’impiegata sarda decide di fare ancora un tiro aprendo il pacco numero 4 della Valle d’Aosta che contiene Gennarino.

Nessuna offerta da parte del dottore che, per un tiro, per la prima volta nella serata, offre il cambio. Il padre svela che uno dei numeri ricorrenti da quando ha saputo che la figlia avrebbe partecipato ad Affari tuoi è il numero 8. Sara, così, decide di mantenere il proprio pacco e aprire il numero 14 del Veneto che contiene 1 euro.

L’offerta sale a 40mila euro ma, nonostante l’interessante cifra, l’assegno viene tritato ma il tiro successivo non è fortunato perché dal tabellone vanno via 50mila euro. L’offerta scende a 35mila euro: Sara decide di rifiutare ancora l’offerta aprendo il pacco successivo che contiene 10 euro. Con la penultima telefonata della serata, il dottore offre 60mila euro: una cifra importante che Sara decide di accettare scoprendo di aver inizialmente pescato 300mila euro.

Una vincita importante quella di Sara che, però, le lascia l’amaro in bocca per la cifra più alta che avrebbe potuto portare a casa.