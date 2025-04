Affari Tuoi, sabato 5 aprile: qual è la cifra portata a casa dai concorrenti

Il famoso game show di Rai continua a stupire i telespettatori, soprattutto grazie alla bravura di Stefano De Martino. Quest’ultimo è ormai diventato un vero colosso della televisione italiana e, con la sua simpatia e spontaneità, tiene incollati i telespettatori al piccolo schermo. Ad ogni episodio, gara dopo gara, il programma Affari Tuoi mette quindi in palio delle cifre da indovinare, e capita che i partecipanti si portano a casa delle altissime quote.

La puntata di sabato 5 aprile ha visto come protagonista Laura, in rappresentanza della Basilicata e originaria di Matera. La donna di professione fa la cassiera in un ipermercato ed è stata accompagnata dal fratello Giuseppe, carabiniere forestale.

Cosa hanno vinto i concorrenti di Affari Tuoi

I due partecipanti sono partiti dal numero 5 della Campania e hanno trovato al suo interno 20 euro, mentre nel pacco numero 4 dell’Umbria ci sono 75.000 euro, nel pacco 10 della Sardegna 15.000 euro. Nel n.14 del Trentino Alto Adige ci sono stati 75 euro, nel pacco 15 della Calabria ci sono i ceci, e infine nel numero 8 della Sicilia i due trovano 300.000 euro. La prima offerta del dottore è da 25.000 euro, ma la concorrente rifiuta e va avanti. Nel pacco 2 della Liguria ci sono 20.000 euro, nel pacco 1 della Lombardia 100.000 euro, e infine nel 16 della Puglia 100 euro.

A quel punto, il Dottore offre il cambio ma Laura decide di non accettare. Nel pacco numero 1 della Toscana ci sono 50.000 euro, nel numero 19 del Veneto 200 euro, mentre nel pacco 7 della Valle d’Aosta 500 euro. Il Dottore offre poi 25.000 euro, ch non vengono però accettati dalla concorrente, che apre il pacco numero 18 del Lazio e trova 5 euro. Il Dottore propone nuovamente il cambio, che viene stavolta accettato da Laura. A lei va quindi il pacco numero 17 dell’Emilia Romagna. Nel numero 13 delle Marche ci sono 50 euro, e restano quindi in gioco i quattro pacchi rossi da 5.000, 30.000, 100.000 e 200.000 euro.

L’offerta sale a 40.000 euro, ma la concorrente sceglie di rifiutare e andare avanti. Nel numero 12 del Friuli Venezia Giulia ci sono 30.000 euro. Nel pacco numero 6 del Molise ci sono 5.000 euro. Alla fine il Dottore ha fatto nuovamente un’offerta e ha proposto 35.000 euro, cifra accettata da Laura, che si è trovata di fronte dal pacco da 0 euro e a quello da 100.000. I due concorrenti hanno quindi vinto ben 35.000 euro, anche se nel proprio pacco c’erano i 100.000 euro, com’è stato scoperta subito dopo.