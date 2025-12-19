Giulia, infermiera che arriva da Gela, è la protagonista indiscussa della puntata di Affari tuoi del 19 dicembre 2025. Come ogni sera, Giulia si affida al destino per pescare il pacco cominciando, così, la sua partita con il pacco numero 15. Ad accompagnarla in un’esperienza che potrebbe aiutarla economicamente è mamma Elena.Una partita che regala

Affari tuoi, quanto hanno vinto stasera 19 dicembre 2025 dopo cambi e offerte

Giulia, infermiera che arriva da Gela, è la protagonista indiscussa della puntata di Affari tuoi del 19 dicembre 2025. Come ogni sera, Giulia si affida al destino per pescare il pacco cominciando, così, la sua partita con il pacco numero 15. Ad accompagnarla in un’esperienza che potrebbe aiutarla economicamente è mamma Elena.

Una partita che regala al pubblico di Raiuno un finale con soldi sicuri. Dopo una partenza davvero difficile, infatti, l’infermiera siciliana riesce ad andare a casa con una cifra davvero importante.

Cos’è successo ad Affari tuoi nella puntata del 19 dicembre 2025

La partita di Giulia inizia con l’apertura dei primi sei pezzi ma l’inizio non è dei migliori perché il primo pacco porta subito via i 200mila euro. Nei successivi cinque pacchi, Giulia trova 10mila euro, 500 euro, 30mila euro, lo zero e 5 euro. La partita del dottore comincia proponendo un cambio che la concorrente della Sicilia rifiuta aprendo successivamente altri tre pacchi che portano via dal tabellone dei premi 15mila euro, 50mila e 1 euro.

La prima offerta monetaria è di 24mila euro ma l’infermiera siciliana decide di rinunciare. La partita, poi, va avanti con l’apertura dei pacchi da 20mila, 300mila euro e 10 euro. Il dottore propone nuovamente il cambio che stavolta Giulia accetta lasciando il 15 che contiene 100 euro per il pacco numero 5. Giulia, poi, apre anche il pacco nero contenente solo 200 euro. La nuova offerta scende a 15mila euro ma Giulia, nonostante il tabellone non sia ricchissimo, decide di andare avanti e, stavolta, la fortuna sembra essere dalla sua parte perché trova 50 e 20 euro.

Per un solo tiro, il dottore offre 20mila euro: una cifra che sarebbe un punto di partenza per i progetti di Giulia, come sottolinea la mamma, ma che viene rifiutata. Giulia, così, trova 200 euro riuscendo, così, a capovolgere la partita a suo favore. Il dottore spiazza tutti offrendo nuovamente il cambio ma Giulia rifiuta decidendo di tenere il pacco numero 5. Una scelta vincente perché Giulia apre l’ultimo pacco prima dello step finale trovando Gennarino.

Con 75mila euro da una parte e 100mila euro dall’altra, il dottore prova a mettere in difficoltà la concorrente della Sicilia che tira un sospiro di sollievo sicura di tornare a casa con i soldi. Il dottore propone un assegno da 87500mila euro ma per avere tra le mani l’assegno deve scegliere tra la carta dell’offerta e quella del cambio.

La concorrente siciliana pesca la carta del cambio ma decide di rifiutare concludendo la partita con il pacco numero 5 che contiene 100mila euro.