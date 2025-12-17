Affari tuoi: quanto hanno vinto stasera 17 dicembre dopo un inizio da incubo

Con il suo sorriso e un vestito rosso, Melania della Toscana è la protagonista della puntata di Affari tuoi del 17 dicembre 2025 che inizia a giocare con il pacco numero 18. Melania è un impiegata amministrativa in un’azienda di mobili e, in studio, è accompagnata dal fratello gemello Andrea.Quella di Melania è stata una

Con il suo sorriso e un vestito rosso, Melania della Toscana è la protagonista della puntata di Affari tuoi del 17 dicembre 2025 che inizia a giocare con il pacco numero 18. Melania è un impiegata amministrativa in un’azienda di mobili e, in studio, è accompagnata dal fratello gemello Andrea.

Quella di Melania è stata una partita che ha avuto un inizio davvero horror durante il quale ha dovuto rinunciare subito ai due pacchi più grandi. Nel corso della partita, tra cambi e offerte, poi, la concorrente riesce a regalarsi un finale tutto da vivere concludendo la sua avventura nel programma condotto da Stefano De Martino in modo inaspettato.

Quanto ha vinto Melania nella puntata di Affari tuoi del 17 dicembre 2025

La partita inizia con l’apertura dei primi sei pacchi durante i quali Melania deve rinunciare a pacchi rossi davvero pesanti come quello che contiene il premio massimo di 300mila euro e quello che contiene i 200mila euro. Prima dell’offerta del dottore, Melania rinuncia anche al pacco da 20mila euro ma prima dell’offerta del dottore riesce ad eliminare un pacco blu lasciando per strada quello che contiene 500 euro. Come prima mossa, il dottore non offre alcuna cifra ma il cambio che tenta Melania che accetta lasciando il pacco numero 18 che apre subito trovando per il pacco numero 7.

Prima dell’offerta da 20mila euro che rifiuta, Melania apre anche il pacco che contiene 50mila euro. Nonostante tutto, decide di giocare e andare avanti aprendo, poi, i pacchi che contengono 75mila euro, 10 e 200 euro.

Il dottore, per tre tiri, però, non fa alcuna offerta monetaria ma offre, ancora una volta, il cambio mettendo notevolmente in difficoltà la concorrente della Toscana. Cambio che, stavolta, Melania rifiuta aprendo poi altri tre pacchi che contengono 5 euro, 30mila euro e 100mila euro. L’offerta del dottore precipita a 5mila euro che Melania rifiuta. Melania arriva, così, al finale con 100 euro e il pacco nero che, dopo una partita difficilissima, diventa decisivo per portare a casa un assegno.

Un assegno che il dottore non offre lasciando alla concorrente della Toscana la possibilità di cambiare: Melania si ritrova a scegliere tra il 7, numero legato alla nonna scomparsa un anno fa e il pacco numero 11, data di nascita della sorella. Dopo una lunga riflessione, Melania rifiuta il cambio aprendo il proprio pacco che contiene 100 euro e lasciando in studio il pacco nero contenente 75mila euro.

Una partita che, dopo un inizio da incubo, ha avuto anche un finale da dimenticare.