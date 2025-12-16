Affari tuoi, quanto hanno vinto stasera 16 dicembre 2025: poi la frecciatina di De Martino a Mediaset

Sonia, osteopata della Basilicata, è la concorrente della partita di Affari tuoi del 16 dicembre. Tutto inizia con il sorteggio del pacco: Sonia inizia così la sua partita con il pacco numero 8. Ad accompagnarla c’è il marito Francesco mentre in collegamento c’è nonna Maria che darà a Sonia un aiuto speciale. Sonia racconta che la nonna, non avendo frequentato la scuola, ha imparato a scrivere i numeri guardando con Affari tuoi permettendo, così, a Stefano De Martino di lanciare una frecciatina: “Poi dicono che noi non facciamo cultura”.

Spazio, poi, alla partita che, dopo una partenza difficile viene riequilibrata portando il dottore anche a farle offerte importanti. Offerte tutte rifiutate e che portano ad un finale davvero inaspettato arrecando una grande delusione alla concorrente e ai suoi familiari.

Affari tuoi: quanto ha vinto Sonia della Basilicata

La partita di Sonia non comincia nel migliore dei modi e, nei primi pacchi, trova 100 euro, 30mila euro ma anche 75mila, 100mila e 10mila euro. La prima offerta, per tre tiri, è di 30mila euro. Una cifra importante dopo l’apertura di pacchi pesanti che, però, Sonia rifiuta con il benestare del marito. La partita continua con l’apertura dei pacchi che contengono 200 euro, 20 euro e 15mila euro. Dopo la prima offerta, stavolta il dottore offre il cambio che Sonia accetta lasciando il pacco numero 8 per il 9.

Sonia apre subito il suo ex pacco scoprendo di aver pescato solo 1 euro. La partita, poi, continua con l’apertura del pacco che contiene Gennarino e con quello che nasconde 500 euro. Stavolta il dottore torna a fare un’offerta che sale rispetto ai primi 30mila euro. Per un tiro, così, offre 35mila euro. Offerta che Sonia rifiuta aprendo un nuovo pacco contenente il pacco nero che, stasera, vale 15mila euro.

Sonia, però, deve poi rinunciare al pacco da 50mila euro che fa bloccare l’offerta a 35mila euro che rifiuta ancora. Dopo l’apertura del pacco da 50 euro, poi, l’offerta sale a 40mila euro per un tiro ma anche stavolta la concorrente della Basilicata rifiuta. Via, poi, il pacco da 20mila euro e una nuova offerta da 50mila euro. “Io non ho sfumature: o tutto o niente. Sono grata alla vita per tutto perché mi ha tolto tanto ma mi ha dato tanto e ci voglio provare”, dice Sonia rifiutando ancora l’offerta. Dopo l’apertura del pacco da 300mila euro e una nuova offerta rifiutata da 30mila euro, Sonia arriva all’ultimo step con i pacchi da zero e 5 euro andando alla regione fortunata senza riuscire a vincere.