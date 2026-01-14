Affari tuoi, quanto hanno vinto stasera 14 gennaio 2026: finale da batticuore

Egidio, progettista d’interni di Fiumicino, sposato da due anni e mezzo con Giuseppe che, questa sera lo accompagna, è il protagonista di una partita intensa e super emozionante. Egidio, soprannominato Caparezza per i capelli ricci, inizia la partita con il pacco numero 6 che gli è stato affidato dalla fortuna.

Pacco che non accompagna Egidio fino alla fine perché a metà partita il concorrente sceglie di cambiare andandosi a prendere il pacco numero 1. Un cambio che lo porta a giocarsi il tutto per tutto fino agli ultimi due pacchi.

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Dopo i primi due pacchi blu, nella sestina, Egidio deve rinunciare subito a 75mila euro. Prima delle telefonata del dottore, poi, vanno via anche i pacchi da 20mila, 500 euro e 100mila euro. Come accade quasi sempre, con la prima telefonata, il dottore fa subito un’offerta: Stefano De Martino consegna ad Egidio un assegno da 33mila euro ma, essendo all’inizio della partita, il concorrente del Lazio decide di rifiutare e andare avanti.

Egidio decide così di sfatare il mito della ne entry aprendo il pacco della Toscana che contiene solo 20 euro. Con i due pacchi successivi, poi, Egidio e il marito Giuseppe salutano anche il pacco con lo zero e Gennarino. Il dottore, così, offre il cambio che Egidio accetta lasciando il pacco numero 6 per prendere il pacco numero 1. Egidio apre subito il suo ex pacco scoprendo di aver pescato 15mila euro. La partita si preannuncia super interessante per il concorrente del Lazio che riesce a salvare non solo i pacchi più grandi da 200 e 300mila euro ma anche quello da 50mila euro.

Il dottore prova a mettere fine alla partita offrendogli nuovamente 33mila euro per un solo tiro. Senza pensarci, Egidio rifiuta e il coraggio lo premia perché da tabellone va via un altro pacco blu. La partita è decisamente dalla parte del concorrente ma il dottore non è abituato ad arrendersi tanto facilmente e per un tiro, stavolta, offre 38mila euro. Una cifra che non mette in difficoltà Egidio che rifiuta anche se, stavolta, la fortuna non è dalla sua parte perché vanno via i 200mila euro.

L’offerta, così, per due tiri, scende a 22mila euro. L’assegno viene tritato anche stavolta. I successivi due pacchi potrebbero cambiare la partita ed Egidio riesce a salvare due pacchi rossi del valore di 50mila e 300mila euro e il pacco nero. Dopo un cambio e un’offerta da 10mila euro rifiutati e l’apertura del pacco da 300mila euro, Egidio va in finale con il pacco nero e 50mila euro. Nessuna offerta, però, per Egidio: il dottore, infatti, regala un colpo di scena offrendo il cambio. Cambio che viene rifiutato: Egidio così torna a casa con 50mila euro mentre nel pacco nero c’erano 20mila euro.