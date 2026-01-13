Affari tuoi, quanto hanno vinto stasera 13 gennaio 2026: soldi per Angelica ma con l’amaro in bocca

Affari tuoi non si ferma mai e anche oggi, martedì 13 gennaio 2026, è tornato in onda con una puntata che ha regalato divertimento, allegria, leggerezza ma anche tante emozioni. Al termine di una serata frizzante è stata Angelica della Toscana a cui il destino ha affidato il pacco numero 16.

Educatrice di asilo nido, Angelica è fidanzata da dieci anni con Filippo, conosciuto a Firenze durante il concerto di Tiziano Ferro. Un amore lungo e importante che Angelica e Filippo coroneranno con il matrimonio che sarà celebrato a giugno sperando di poter festeggiare con una grande vincita ad Affari tuoi.

Affari tuoi: cos’è successo nella partita del 13 gennaio 2026

La partita di Angelica della Toscana inizia con la classica sestina che si apre con l’apertura del pacco da 100 euro. Seguono i pacchi da 15mila euro, 500 euro, 1 euro. Angelica riesce a trovare anche il pacco che contiene l’invenzione di Herbet Ballerina che, per affrontare il freddo di Roma di questi giorni, ha inventato il maglione a sette colli. Prima della telefonata del dottore, poi, Angelica apre un pacco rosso che non fa male contenendo 10mila euro.

La prima offerta del dottore è già allettante: con un tabellone che presenta tutto il podio, il dottore mette nelle mani di Angelica un assegno da 40mila euro. Nonostante la cifra importante, essendo all’inizio della partita, Angelica decide di rifiutare e con la tripletta successiva vanno via i pacchi da 50mila, il pacco con lo zero e il pacco nero che, stasera, conteneva solo 50 euro.

Niente offerta per Angelica che riceve la proposta di cambiare il pacco. Cambio che, però, viene rifiutato con il dottore che chiede alla concorrente di aprire altri tre pacchi con cui riesce a salvare ancora il podio aprendo due pacchi blu e un pacco rosso da 75mila euro. L’offerta, così, sale a 45mila euro ma Angelica rifiuta ancora. Con un solo tiro, Angelica apre il pacco da 30mila euro rifiutando, poi, nuovamente la possibilità di cambiare il pacco.

Il podio, però, con il tiro successivo non viene salvato perché Angelica deve rinunciare a 100mila euro. L’offerta, così, scende a 35mila euro ma per un tiro, l’educatrice della Toscana sceglie di continuare a giocare ma l’audacia non premia Angelica che saluta il pacco da 200mila euro. Il dottore le offre ancora una volta il cambio che, questa volta, viene accettato.

Angelica lascia il pacco numero 16 per prendere il 17. “Apriamo subito il 16?“, chiede Stefano De Martino. Angelica decide di aprire proprio il suo ex pacco scoprendo di aver inizialmente pescato 20 euro. Il dottore telefona ancora e stavolta offre nuovamente 45mila euro. Un’offerta allettante per Angelica che, riflettendo insieme al fidanzato Filippo, decide di rifiutare trovando, poi, Gennarino.

Per l’ultimo tiro, il dottore alza ancora l’offerta con Stefano De Martino che consegna alla concorrente un assegno da 55mila euro. Una vincita agrodolce per Angelica che scopre di aver trovato, con il cambio, il pacco da 300mila euro.