Affari tuoi, quanto hanno vinto stasera 13 dicembre 2025: partita da sogno per Daniele

Da Genova, per la Liguria, ad Affari tuoi arriva Daniele, protagonista della puntata del 13 dicembre 2025. Accompagnato dalla sorella Debora. Daniele pesca il pacco numero 11 con il quale decide di andare fino in fondo rifiutando il cambio offerto sia dalla sorte che dal dottore. Una partita avvincente, bellissima quella del concorrente della Liguria che appassiona sia i compagni in studio che i telespettatori incollati ai teleschermi fino al pacco finale.

Daniele, dopo l’apertura di tutti i pacchi, torna a Genova con una vincita lasciando lo studio con un sorriso enorme e con l’entusiasmo di Stefano De Martino che ha fatto il tifo per lui, esattamente come accade ogni sera per tutti i concorrenti. Nonostante la partita sembri cominciare male, poi, tutto si sistema al punto che Daniele vive un finale di puntata davvero da sogno.

Affari tuoi, cos’è successo nella puntata del 13 dicembre 2025

La partita di Daniele della Liguria comincia bene con l’apertura dei primi sei pacchi in cui nel primo ci sono 10 euro, ma poi è tutta in salita perché dopo l’apertura del secondo pacco deve rinunciare subito a 300mila euro. La partita continua, poi, con il pacco da 100 euro e da 1 euro. Gli ultimi due pacchi, prima della telefonata del dottore, contengono invece 500 euro e 20mila euro. La prima offerta è da 25mila euro ma Daniele rifiuta.

La partita va avanti con l’apertura di un pacco pesante, quello da 200mila euro. Si continua con il pacco nero che contiene 10 euro e ancora quello da 50 euro. Il dottore chiama ancora ma stavolta l’offerta si abbassa fino a 15mila euro che il concorrente della Liguria rifiuta ancora.

Il dottore chiede, così, al concorrente di aprire cinque pacchi consecutivi che contengono 30mila euro, Gennarino, 15mila euro, 5 e 20 euro. Nonostante tutto, però, il dottore propone a Daniele di giocarci l’offerta e il cambio alle carte. La sorella pesca la carta del cambio che Daniele rifiuta. Apre altri due pacchi trovando 100mila euro e 0 euro. L’offerta non sale tantissimo e si ferma a 18mila euro che viene rifiutata ancora. Apre ancora un pacco che contiene 10mila euro.

A sorpresa, il dottore offre il cambio che Daniele rifiuta e nell’aprire l’ultimo pacco prima dell’offerta finale rinuncia a 200 euro. Per Daniele, la partita prevede la vittoria di soldi sicuri: da una parte c’è il pacco da 50mila euro e dall’altra quello da 75mila euro. Il dottore offre 62.500 euro: Daniele non nega di voler accettare ma, convinto dalla sorella, rifiuta portando a casa 75mila euro.