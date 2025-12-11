affari tuoi, quanto hanno vinto stasera 11 dicembre 2025

Puntata speciale quella di oggi di Affari tuoi che ha avuto come concorrenti le gemelle Alessia e Gaia, protagoniste di una partita ricca di emozioni.

Per il Friuli Venezia Giulia, da Trieste, protagoniste della puntata di Affari tuoi dell’11 dicembre 2025 sono le gemelle 27enni Alessia e Gaia che raccontano di aver approfittato della loro somiglianza durante l’età scolastica ma di non essersi mai scambiate i fidanzati. Alessia è chinesiologa, nuotatrice ed è laureata in scienze motorie. Gaia, invece, è una maestra elementare ed è una nuotatrice. Figlie di Giuliana e Fabio, entrambi poliziotti, Gaia e Alessia tentano la fortuna per provare a realizzare i loro sogni.

Dopo una partita con tanti cambi e tante offerte, le gemelle non tornano a casa a mani vuole ma il finale è sicuramente dolceamaro. Alessia e Gaia, infatti, accettano l’offerta per poi scoprire di avere nel pacco una cifra da sogno.

Affari tuoi: cosa hanno vinto le gemelle Gaia e Alessia del Trentino Alto Adige

La partita di Gaia e Alessia comincia con i primi sei tiri e tutta in salita. Le due gemelle perdono subito 75mila e 30mila euro ma hanno anche tolto i pacchi contenenti 1 euro, 5, 20 e 200 euro euro. Con i pacchi rossi in vantaggio, il dottore offre 34mila euro ma le gemelle, pur riconoscendo il valore dei soldi, decidono di rifiutare. La partita continua con l’apertura di altri pacchi che mandano a casa lo zero, 10 euro e 15mila euro.

Arriva così la seconda telefonata del dottore che propone il cambio. Cambio che Gaia e Alessia rifiutano. Nell’apertura dei nuovi pacchi, le gemelle del Friuli rinunciano a pacchi pesanti come quelli da 50mila e 300mila euro ma anche a 20mila. L’offerta così precipita a 22mila euro per aprire un solo pacco. Di comune accordo, le gemelle decidono di provarci e, dopo aver rifiutato l’offerta vanno al tiro singolo aprendo il pacco numero 8 dell’Emilia Romagna che contiene il pacco nero che nasconde 20mila euro.

Si arriva così alla nuova telefonata del dottore che, dopo due offerte e un cambio propone alle gemelle di cambiare ancora una volta il pacco numero 1 che hanno pescato all’inizio della partita. A sorpresa, Alessia e Gaia decidono di accettare lasciando il numero 1 per prendere il pacco numero 7 della Toscana. Dovendo aprire un solo pacco, le ragazze decidono di aprire proprio il loro ex pacco scoprendo di aver inizialmente pescato solo 100 euro. La nuova offerta è di 30mila euro che rifiutano aprendo un nuovo pacco che contiene 50 euro.

Con tre pacchi rossi e due blu, Alessia e Gaia ricevono ancora un’offerta: stavolta, il dottore, per due tiri, offre ancora una volta il cambio che rifiutano. I due tiri successivi costano così 10mila e 200mila euro. Con un solo pacco rosso a disposizione, le gemelle devono accontentarsi di un’offerta da 15mila euro che, però, rifiutano decidendo di andare fino in fondo. L’ultimo pacco prima del capitolo finale contiene 500 euro. Alessia e Gaia arrivano così con Gennarino da una parte e 100mila euro dall’altra: il dottore offre 33mila euro che accettano scoprendo, poi, di avere nel loro pacco 100mila euro.