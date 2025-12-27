Affari tuoi: quanto hanno vinto nella puntata di stasera 27 dicembre 2025

Affari tuoi non si ferma durante il periodo festivo e va in onda anche oggi, sabato 27 dicembre 2025. Protagonista della puntata è Mattia che arriva da Bologna dove organizza eventi per bambini. Con lui, in studio, c’è Silvia, la compagna con la quale prova a sbancare il dottore. Dopo una partita iniziata malissimo, Mattia tira un sospiro di sollievo nella parte finale essendo sicuro di portare a casa dei soldi, anche se non con la cifra che sognava.

Una partita difficile quella giocata da Mattia con la compagna Silvia che, però, alla fine sorridono tornando a casa con un assegno che farebbe felice chiunque.

Affari tuoi: cos’è successo nella puntata del 27 dicembre 2025

Mattia dell’Emilia Romagna comincia la sua partita con il pacco numero 16 e, durante la prima sestina, saluta dal tabellone dei premi a disposizione, i pacchi pesantissimi che contengono 75mila euro, il pacco nero che contiene 100 euro, 100mila euro, 30mila euro, 200mila euro e 100 euro. Dopo i primi sei pacchi, la partita è favorevole al dottore che, per 6 tiri, offre 14mila euro ma Mattia rifiuta.

Il concorrente dell’Emilia Romagna tenta la missione impossibile provando ad aprire sei pacchi blu e comincia nel migliore dei modi trovando 5 euro. La partita, poi, continua con lo zero, 10mila euro, 20mila euro, 500 euro e Gennarino. La nuova offerta del dottore ammonta a 20mila euro ma anche stavolta Mattia, con il supporto della compagna, rifiuta.

Con un solo tiro da fare, la fortuna dà ragione al concorrente dell’Emilia Romagna che pesca il pacco da 1 euro. Il dottore chiama nuovamente per fare una nuova offerta che, stavolta, ammonta a 26mila euro ma per un solo tiro, il concorrente rifiuta andando avanti. Mattia riesce a rimettere in sesto la partita aprendo il pacco da 10 euro. Con 3 pacchi blu e 3 pacchi rossi, il dottore offre il cambio ma Mattia decide di dare fiducia al pacco che gli ha affidato il destino.

Dopo l’apertura del pacco da 50 euro, Mattia ribalta la partita aspettando la nuova telefonata del dottore che per chiudere il gioco offre 30mila euro. Una cifra che fa tentennare Mattia che, però, dovendo fare un solo tiro, decide di andare avanti aprendo il pacco che contiene 200 euro. L’offerta sale 35mila euro ma la cifra non è ancora sufficiente per convincere Mattia a tornare a casa accettando l’assegno del dottore.

Il pacco successivo, però, mette fine ai sogni di Mattia che asseconda il desiderio della fidanzata aprendo, però, il pacco che contiene 300mila euro. Il dottore non perde tempo e offre 10mila euro. Offerta rifiutata che porta Mattia ad aspettare l’ultima telefonata del dottore con 15mila euro da una parte e 50mila euro dall’altra. Niente offerta ma un cambio per chiudere la partita. Mattia, però, non cede e tiene il pacco numero 16 tornando, così, a casa con 50mila euro.