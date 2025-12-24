Affari tuoi: quanto hanno vinto nella puntata di stasera 24 dicembre 2025, Vigilia di Natale

Affari tuoi non si ferma neanche il giorno della vigilia di Natale. Stefano De Martino, insieme a Herbert Ballerina, accoglie Giorgia della Puglia che arriva precisamente da Brindisi. Oltre ad essere un arbitro di basket è anche una dietista ed è accompagnata da mamma Annamaria. Giorgia inizia la sua partita con il pacco numero 12. Per festeggiare la notte più magica dell’anno, ormai alle porte, nella puntata di oggi c’è un premio speciale ovvero Babbo Natale.

Una partita dolceamara per Giorgia che, dopo aver pescato una grossa cifra, cambia il proprio destino con le sue mani mettendo fine alla sua avventura ad Affari tuoi nel modo in cui non avrebbe mai immaginato.

Affari tuoi: cos’è successo nella puntata del 24 dicembre 2025

La partita di Giorgia della Puglia inizia con una sorpresa, quella del pacco nero che contiene 100 euro. La partita continua con l’apertura dei pacchi da 30mila euro e 10mila euro. A differenza delle puntate normali, quella di stasera, regala a Giorgia la possibilità di ricevere la prima telefonata del dottore dopo 3 pacchi. La partita del dottore inizia così con un’offerta: il dottore propone a Giorgia di chiudere la partita mettendole nelle mani un assegno da 35mila euro. Offerta che, però, Giorgia rifiuta.

La partita continua con il pacco che porta in studio Babbo Natale, 50mila euro e 75mila euro. L‘offerta così scende a 24mila euro: troppo pochi per Giorgia che ha tanti progetti da realizzare. Dopo aver tritato l’assegno, la concorrente della Puglia apre il pacco numero 2 del Trentino Alto Adige che contiene 10 euro e, successivamente, quelli che contengono Gennarino e lo zero.

Il dottore richiama e offre nuovamente 35mila euro ma anche stavolta Giorgia decide di andare avanti. Dopo aver perso i 300mila euro e 20mila euro, Giorgia riceve una nuova telefonata del dottore che, per un tiro, offre 24mila euro, ma nonostante non ci siano più i 300mila euro, la concorrente pugliese rifiuta ancora. Giorgia decide di aprire il pacco della Toscana trovando 5 euro. Un buon tiro che, però, non le porta una nuova offerta ma un cambio.

Giorgia decide così di lasciare il pacco numero 12 per il 7 che apre subito scoprendo di aver pescato 200mila euro. Il dottore, così, per un tiro, offre ancora una volta il cambio. Stavolta Giorgia ci pensa ma rifiuta decidendo di tenere il pacco numero 7. “Come va va, apro il 18 della Liguria”, dice poi Giorgia che riceve una nuova telefonata del dottore dopo aver aperto il pacco da 1 euro. L’offerta, però, non sale tantissimo e si ferma a 10mila euro.

Dopo un finale da incubo, Giorgia finisce alla regione fortunata ma torna a casa a mani vuoti lasciando nello studio di Affari tuoi tutti i premi.