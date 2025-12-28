Affari tuoi: quanto hanno vinto nella puntata di oggi 28 dicembre 2025

Tra offerte e cambi, tutto quello che è successo nella puntata di Affari tuoi del 28 dicembre 2025 con protagonista Rosy della Lombardia.

Direttamente da Cologno Monzese, in Lombardia, nella puntata di Affari tuoi del 28 dicembre 2025 arriva Rosy, una personal trainer specializzata nell’allenamento femminile e che ha trovato il metodo per aiutare le donne a rimettersi in forma. Mamma da pochi mesi della piccola Aurora, Rosy è accompagnata dal marito Luca e nella vita è un tecnico informatico. Rosy comincia così la sua partita con il pacco che ha pescato tra i tanti a disposizione e che è il numero 12.

Dopo varie offerte e cambi, la concorrente della Lombardia

La partita di Affari tuoi del 28 dicembre 2025: tutto quello che è successo

La partita della concorrente della Lombardia inizia nel migliore dei modi: nel primo pacco trova subito Gennarino portando così a casa il jackpot da 2mila euro. Nei successivi cinque pacchi prima della telefonata del dottore, però, vanno via anche pacchi importati come quelli da 100mila euro, 10mila, 15mila euro euro ma anche 500 euro, 100 euro. Al termine della prima sestina, arriva la telefonata del dottore che comincia la sua partita con un’offerta da 35mila euro.

Offerta che Rosy rifiuta senza neanche pensarci dicendo, poi, addio ai pacchi da 200mila euro, 50mila euro e 75mila euro. Una tripletta pesantissima per la concorrente che riceve poi dal dottore la possibilità di cambiare il pacco. Un’occasione che Rosy decide di accettare per provare ad invertire la partita favorevole al dottore. Lascia, così, il pacco numero 12 per il 13 che Rosy, diversamente da come avrebbe fatto il marito, decide di aprire subito scoprendo di aver inizialmente pescato il pacco da 5 euro. Nei due pacchi che completano la tripletta, poi, Rosy trova prima lo zero che scatena il suo entusiasmo e, successivamente, i 300mila euro.

Per altri tre tiri, il dottore offre 8mila euro che la concorrente della Lombardia rifiuta per provare a trovare consecutivamente tre pacchi blu 20, 50 euro e 30mila euro. Il dottore offre ancora una volta il cambio e Rosy decide ancora di provare a dare una svolta alla partita lasciando il 13 per il pacco numero 16. La concorrente della Lombardia apre subito il pacco numero 13 scoprendo di aver preso solo 10 euro.

Il dottore offre ancora 10mila euro che vengono rifiutati. La partita continua così con l’apertura del pacco da 20mila euro e una nuova telefonata del dottore che, prima di farle aprire l’ultimo pacco, le offre ancora 10mila euro. Offerta che, anche in questo caso viene rifiutata con Rosy che punta tutto sul pacco nero ancora in gioco. Rosy, così, arriva all’ultimo capitolo della partita con 200 euro da una parte e il pacco nero. Il dottore offre a Rosy 22mila per chiudere la partita: dopo averci pensato a lungo, la concorrente di Cologno Monzese decide di accettare l’offerta scoprendo di avere il pacco nero che conteneva 20mila euro.