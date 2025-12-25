Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di Natale di stasera 25 dicembre 2025

Emanuela del Veneto è la protagonista della puntata di Affari tuoi del giorno di Natale. Oggi, giovedì 25 dicembre 2025, insieme a Stefano De Martino gioca la body painting che è accompagnata dalla sorella Erica che, oltre ad essere mamma di due ragazze lavora in un’azienda di moda.

Affari tuoi: cos’è successo nella puntata di Natale 2025

La partita di Emanuela comincia nel migliore dei modi. La concorrente del Veneto, prima di ricevere la prima tentazione dal dottore, dice addio ai 500 euro, ai 20mila euro, al pacco nero che contiene solo 75 euro, ai 20 euro, ad un pacco pesante che vale 75mila euro e ad un altro ancora più pesante che vale ben 300mila euro.

Dopo i primi sei pacchi, arriva la prima telefonata del dottore che propone subito alla concorrente il cambio. Emanuela decide di lasciare il pacco numero 6 per prendere il 7. La concorrente decide di aprire subito il suo ex pacco scoprendo di aver inizialmente pescato Gennarino. La partita, poi, continua con l’apertura del pacco da 10 euro. L’ultimo pacco prima della nuova telefonata del dottore contiene, invece, 50 euro. Per 3 tiri, il dottore offre un assegno da 30mila euro che Emanuela rifiuta decidendo di continuare a giocare.

Una scelta, che dà ragione inizialmente al dottore perché Emanuela, con la nuova tripletta, saluta i pacchi da 50mila euro, ma anche da 5 euro e da 100 euro. Una tripletta favorevole più ad Emanuela a cui il dottore offre nuovamente il cambio. A sorpresa, Emanuela decide di cambiare ancora una volta il pacco lasciando il 7 per il pacco numero 8. Diversamente dal primo cambio, stavolta Emanuela decide di non aprire pacco numero 7 scegliendo, invece, di salutare il pacco numero 20 che contiene 1 euro. Il dottore chiama ancora e, stavolta, offre un assegno da 30mila euro ma anche stavolta Emanuela rifiuta.

Nei successivi due pacchi, la concorrente del Veneto trova 15mila euro e 200 euro. Niente offerta, però, stavolta. Il dottore, per due tiri, offre nuovamente il cambio. Per la terza volta, Emanuela cambia ancora il suo pacco lasciando l’8 per il 17, il pacco della Puglia, new entry della serata. La concorrente del Veneto non aspetta e apre subito il suo ex pacco scoprendo di aver lasciato 30mila euro. Via, poi, anche il pacco da 100mila euro.

Emanuela si ritrova, così, con lo zero da una parte, 10mila e 200mila euro dall’altra. Il dottore propone alla concorrente di giocarsi l’offerta o il cambio a carte. Emanuela pesca la carta del cambio ma stavolta rifiuta e, dopo aver aperto il pacco da 10mila euro, arriva alla fine della partita con lo zero da una parte e i 200mila euro dall’altra. Il dottore mette seriamente in difficoltà Emanuela offrendole 70mila euro. Dopo aver pianto, Emanuela decide di accettare l’offerta: nel suo pacco c’era lo zero.