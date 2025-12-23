Affari tuoi: quanto hanno vinto nella partita di stasera 23 dicembre 2025

Micol, agente scelto della polizia di stato, rappresentante della Valle d’Aosta, è la protagonista della puntata di Affari tuoi del 23 dicembre 2025. A sostenere Micol nella sua partita c’è il marito Giuseppe, anche lui poliziotto. I due si sono conosciuti a Lecco, città in cui entrambi prestavano servizio. Giovani e innamorati, Micol e Giuseppe partono con il pacco numero 18 con cui sperano di portare a casa una vincita importante.

Una partita ricca di sorprese e di pacchi che lasciano spesso l’amaro in bocca alla concorrente che regala a se stessa ma anche al pubblico di Raiuno un finale tutto da guardare.

Affari tuoi: la partita del 23 dicembre 2025, tutto quello che è successo

Micol inizia la sua partita aprendo il pacco numero 1 della Sardegna che contiene 15mila euro mentre il marito continua con il pacco numero 20 della Puglia che, invece, contiene lo zero. La partita si trasforma subito in una festa con tutti i concorrenti in pista e continua con l’eliminazione dal tabellone dei 500 euro, 100mila euro. 5 euro e 20 euro. Il dottore comincia la sua partita offrendo subito 35mila euro ma, pur avendo perso i 100mila euro, Micol decide di rifiutare, andare avanti e aprire tre pacchi che contengono 50 euro, 10 euro e 200mila euro.

Niente offerta, stavolta, per Micol che deve decidere se cambiare o tenere il pacco numero 18. Dopo essersi consultata con il marito, Micol cambia lasciando il 18 per il 3. La poliziotta apre subito il suo ex pacco scoprendo di aver inizialmente pescato 30mila euro. Micol continua aprendo il pacco da 75mila e, successivamente il pacco nero sotto il quale si nascondono 50mila euro. Con una tripletta così pesante, l’offerta precipita a 20mila euro che viene prontamente rifiutata per aprire un solo pacco che contiene 100 euro.

Il dottore, così, offre 31mila euro pari alle 31 puntate di Micol che, però, decide di continuare a giocare ma il pacco numero 5 delle Marche costa tantissimo perché contiene 300mila euro. Il tabellone diventa sempre più favorevole al dottore che, per due pacchi, offre ancora una volta il cambio che la poliziotta della valle d’Aosta rifiuta.

La partita continua così con l’apertura dei pacchi da 1 euro e 50mila euro. Per ritornare in Valle d’Aosta, il dottore offre 5mila euro: offerta che Micol non prende assolutamente in considerazione andando avanti. Nell’ultimo pacco prima dell’offerta finale, Micol trova 200 euro arrivando così, all’ultimo step, con Gennarino da una parte e 20mila euro dall’altra.

Il dottore chiede alla concorrente se ha intenzione di andare fino alla fine o se abbia voglia di andare alla regione fortunata e, a sorpresa, Micol decide di tentare la fortuna andando alla regione fortunata e scoprendo che nel pacco numero 3 che aveva c’erano 20mila euro. Micol punta sulla Calabria come prima opzione che vale 100mila euro e la Valle d’Aosta come seconda opzione che vale 50mila euro. E proprio la Calabria, la regione in cui ha trascorso le sue vacanze estive durante l’infanzia, regala a Micol 100mila euro.