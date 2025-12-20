Affari tuoi: quanto ha vinto Vito del Piemonte stasera 20 dicembre 2025

Il tassista Vito del Piemonte, con la passione per lo sport, in particolare per il body building con alle spalle anche alcune gare, è il concorrente della puntata di Affari tuoi del 20 dicembre 2025. Vito, accompagnato da mamma Nicoletta, comincia la partita pescando il pacco numero 1.

La partita di Vito è stata un’altalena di emozioni tra cambi e offerte rifiutate fino alla decisione finale con cui ha deciso di sfidare la sorte rifiutando anche l’ultima offerta del dottore. L’apertura del suo pacco, però, gli regala un finale amarissimo che nessuno si augura quando partecipa ad Affari tuoi.

La partita di Affari tuoi del 20 dicembre 2025: cos’è successo

Durante i primi sei pacchi, Vito apre i pacchi che contengono 20mila euro, 500 euro, 200mila euro, 50 euro, 5 euro e 30mila euro. Il dottore apre la partita con il cambio che Vito accetta lasciando il pacco numero 1 e prendendo il 9. Il concorrente del Piemonte apre subito il suo ex pacco trovando Gennarino. La partita continua con l’apertura dei pacchi da 100 euro e 20 euro. La prima offerta del dottore ammonta a 30mila euro ma il tabellone spinge Vito a rifiutare e ad andare avanti.

L’apertura dei successivi pacchi, però, costano parecchio perché il tassista del Piemonte deve rinunciare a 200mila e 100mila euro. Prima della nuova telefonata del dottore, poi, va via anche il pacco dello zero. La seconda offerta della serata scende a 13mila euro per cinque tiri. Un’offerta che non alletta il concorrente che rifiuta senza pensarci.

Dopo aver aperto 5 pacchi consecutive, riceve una nuova offerta dal dottore che, tra 10mila, 15mila euro e il pacco nero offre un assegno da 10mila euro. Vito rifiuta e, dopo aver aperto il pacco da 10mila euro, arriva all’ultimo step con il pacco nero e 15mila euro. Il dottore chiama per l’ultima volta offrendogli 30mila euro: un’offerta che mette notevolmente in difficoltà Vito che, da una parte vorrebbe andare avanti e correre il rischio che rappresenta il pacco nero e, dall’altra, vorrebbe accettare seguendo il consiglio della padre che gli dice di accettare.

Dopo averci pensato, decide di tritare l’assegno da 30mila euro e giocarsi il tutto per tutto. Vito, così, apre il proprio pacco scoprendo di aver preso il pacco numero 9 sotto il quale si nascondono solo 10 euro. Una grande delusione per Vito che sperava di tornare a casa con un assegno più sostanzioso e che ha ricevuto un’offerta allettante che la mamma ha provato a fargli accettare in tutti i modi.