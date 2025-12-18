Affari tuoi: quanto ha vinto stasera 18 dicembre 2025 “Memole” delle Marche

Con il suo sorriso e la sua allegria, la concorrente della puntata di Affari tuoi del 18 dicembre 2025 è Bluette delle Marche che pesca il pacco numero 20 con cui comincia la sua partita. Una partita diversa quella odierna perché non c’è Herbert Ballerina, assente a causa della febbre. In studio, Bluette che ha un negozio di giocattoli, non è da sola ma è accompagnata da papà Stefano che ha un negozio di arredamenti.

Una partita da batticuore quella di Bleutte che salta, urla, sorride ma si emoziona non trattenendo le lacrime di fronte ad offerte importanti da parte del dottore che, più volte, la mette a dura prova fino a portarla ad accettare una cifra da sogno.

Affari tuoi: cos’è successo nella puntata del 18 dicembre 2025

La partita di Bluette delle Marche comincia con l’apertura dei primi sei pacchi che contengono 10mila euro, 10 euro, 100mila euro, 500 euro, il pacco nero che contiene 30mila euro e 50 euro. Il dottore comincia le sue mosse offrendo il cambio che la concorrente accetta lasciando il 20 per il 12. L’ex pacco di Bluette, però, resta chiuso e la partita continua con l’apertura del pacco numero 1 che contiene 100 euro e, successivamente, proprio del pacco numero 20 che contiene Gennarino. L’ultimo passo prima della seconda telefonata del dottore contiene 75mila euro.

La prima offerta della serata è di 29mila euro che, però, Bluette rifiuta aprendo, poi, i pacchi da 15mila, 20mila e 20 euro. Al termine della tripletta, il dottore, per due tiri, offre nuovamente il cambio che Bluette rifiuta andando, poi, ad aprire il pacco della Liguria che contiene 100 euro e quello dell’Abruzzo da 5 euro. Per un solo tiro, il dottore alza l’offerta fino a 39mila euro: pur pensandosi molto, Bluette decide di rifiutare e andare avanti.

Papà Stefano chiama il pacco numero 10 del Lazio. “Cosa contiene il pacco?“, chiede De Martino. “50mila euro”, risponde l’uomo scatenando la reazione della figlia. “E perché l’abbiamo chiamato?“, chiede Bluette che poi lascia la parola al conduttore che apre il pacco trovando effettivamente i 50mila euro.

Il dottore offre ancora il cambio che viene accettato: la concorrente lascia il pacco numero 12 per l’11. La partita, poi, continua con l’apertura del pacco da 30mila euro prima della nuova offerta del dottore che ammonta a 50mila euro. Un’offerta importante che fa piangere Bluette che, pur non essendone convinta, rifiuta trovando poi lo zero.

La successiva offerta del dottore è di quelle che fanno girare la testa: sul tabellone ci sono ancora 1 euro, 200mila e 300mila euro e il dottore offre 100mila euro che fa vacillare Bluette che poi decide di accettare scoprendo di avere nel proprio pacco 300mila euro.