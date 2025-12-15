Affari tuoi, quanto ha vinto Giulia stasera 15 dicembre 2025 dopo una partita horror

Giulia del Trentino Alto Adige gioca con il pacco numero 14. 25 anni, segretaria di Trento e mamma di Vittorio, Giulia è accompagnata dalla mamma che lavora in banca e che, come sottolinea Stefano De Martino, potrebbe aiutare la figlia a gestire offerte e cambi. Dopo aver sfiorato il pacco dei 300mila euro, Giulia arriva fino in fondo rifiutando le offerte del dottore che, pacco dopo pacco, si ritrova con la partita nelle proprie mani.

Una partita, quella di Giulia, che comincia in salita e che si conclude allo stesso modo dopo aver rimesso a posto la situazione. Per la giovane mamma e segretaria, la partita si conclude così in modo inaspettato.

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Dopo un inizio con i fiocchi con l’apertura del pacco da 1 euro, arriva subito il brutto colpo con l’apertura del pacco da 50mila euro. Nei successivi pacchi prima dell’offerta del dottore, Giulia trova 20mila, 75mila, 100mila. Il dottore, di fronte ad una partenza non positiva di Giulia, le offre il cambio che la concorrente accetta lasciando il pacco numero 14 per il 17. Giulia decide di aprire subito il suo ex pacco trovando lo zero. La partita continua con l’apertura del pacco blu da 100 euro e di uno rosso da 15mila euro. Una tripletta che raddrizza la partita portando il dottore ad offrirle 25mila euro per i successivi tre pacchi.

Un’offerta interessante che, però, Giulia decide di rinunciare avendo ripreso in mano le redini della partita. Scelta che premia giulia che apre il pacco da 50 euro. La batosta, però, arriva con l’apertura del pacco da 200mila euro e continua, poi, con l’arrivo di Gennarino che fa respirare Giulia del Trentino Alto Adige. Arriva così una nuova offerta da 25mila euro che Giulia rifiuta ancora aprendo il pacco da 20 euro.

Per due tiri, il dottore offre per la terza volta 25mila euro portando la concorrente a valutare attentamente la situazione. Offerta che, però, Giulia rifiuta ancora prendo, poi, i pacchi da 500 euro e 200 euro. L’offerta, per un tiro, si alza a 30mila euro. “Faccio finta di pensarci”, afferma Giulia per poi andare a tritare l’assegno con l’aiuto di mamma Irene. La partita, però, si mette male quando apre il pacco numero 9 che aveva pensato di prendere con il cambio e che contiene 300mila euro.

Il dottore, così, offre nuovamente il cambio per due tiri ma stavolta Giulia rifiuta arrivando in fondo con 5 euro e 30mila euro. O tutto o niente per Giulia a cui il dottore offre ancora il cambio: la concorrente del Trentino Alto Adige rifiuta tornando a casa con 30mila euro.