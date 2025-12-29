Affari tuoi: quanto ha vinto Giancarlo della Puglia stasera 29 dicembre 2025

Tutto quello che è successo nella partita di Affari tuoi del 29 dicembre 2025 tra offerte, cambi e colpi di scena.

La partita di Affari tuoi del 29 dicembre 2025 comincia con la presentazione del concorrente della serata. A giocare con la fortuna e con il dottore è Giancarlo della Puglia che comincia a giocare pescando il pacco numero 12. Giancarlo, originario di Cerignola, vive a Trani e si occupa di alimentari. Con lui c’è la moglie Raffaella. Sposati da 25 anni, dopo essersi separati, sono tornati insieme a da sette anni “sono fidanzati”. “Si può dire che il matrimonio è la tomba dell’amore“, commenta Stefano De Martino.

Tutto quello che è successo nella puntata di Affari tuoi del 29 dicembre 2025

La partita non comincia nel migliore dei modi con l’apertura del pacco che contiene 75mila euro. I successivi pacchi, però, fanno tornare il sorriso a Giancarlo con l’apertura dei pacchi da 10 e 500 euro. Il quarto pacco, tuttavia, costa ben 100mila euro. Prima della telefonata del dottore, però, si torna a sorridere con l’apertura dei pacchi da 1 euro e quello che contiene Gennarino che permette a Giancarlo di portare già a casa 1000 euro.

Il dottore comincia le sue mosse offrendo 30mila euro ma Giancarlo rifiuta l’assegno andando avanti e aprendo subito il pacco che contiene lo zero. Nei successivi pacchi, invece, Giancarlo pesca i 10mila euro 20mila euro. Con la seconda telefonata, il dottore offre il cambio che viene rifiutato dal concorrente.

Con i successi pacchi, poi, Giancarlo rinuncia definitivamente ai 15mila euro, a 5 euro e a 50 euro. Con 3 pachi blu, il pacco nero e 4 pacchi rossi, per un tiro, il dottore offre 35mila euro. L’unico tiro prima della nuova telefonata del dottore porta via il pacco nero che conteneva 30mila euro. La partita va avanti con la possibilità di cambiare che Giancarlo rifiuta ancora aprendo il pacco che contiene 30mila euro e ricevendo una nuova offerta che stavolta ammonta a 39mila euro. Un assegno che non convince Giancarlo che decide di andare avanti aprendo il pacco da 200 euro e salvando i 50mila, i 200mila e i 300mila euro.

L’offerta del dottore sale ancora fino a 44mila euro: una cifra importante che porta Giancarlo a riflettere ma avendo a disposizione ancora i due premi più grandi, per un tiro, decide di andare avanti tritando l’assegno. L’unico pacco da tirare prima di ascoltare la nuova offerta del dottore, però, è pesantissimo perché contiene i 200mila euro. L’offerta, così, scende a 30mila euro. Offerta che viene rifiutata: una scelta che premia Giancarlo che elimina un nuovo pacco blu andando in vantaggio con due pacchi rossi.

Di fronte all’offerta da 44mila euro, Giancarlo della Puglia decide di non rischiare e di accettare l’assegno scoprendo di aver pescato nel suo pacco solo 20 euro.