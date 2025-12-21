Affari tuoi: quanto ha vinto Camilla del Lazio stasera 21 dicembre 2025

Partita da sogno per tutti coloro che partecipano ad Affari tuoi quella che ha giocato la concorrente del Lazio che si ritrova a dover decidere se accettare un’offerta importante o andare fino in fondo rischiando tutto. Tante emozioni per la pacchista, ma anche per il pubblico di Raiuno che assiste ad una puntata davvero speciale.

Camilla arriva da San Felice Circeo, ha 29 anni e lavora come commessa. Nell’avventura che potrebbe dare una svolta alla sua vita c’è il marito, incontrato la prima volta quando entrambi erano fidanzati. Dopo la fine delle rispettive storie, è nato l’amore coronato da un matrimonio. Camilla, però, non indossa la fede perché gliel’hanno rubata.

Affari tuoi, la partita del 21 dicembre 2025

L’inizio della partita di Camilla è promettente perché tra i primi pacchi, vanno via quelli da 5 euro, 15mila euro, 100 euro, Gennarino grazie al quale vince il jackpot del valore di 7mila euro, 1 euro e 10 euro. Una sestina da urlo quella di Camilla che porta il dottore a chiederle cosa vorrebbe tra un cambio e un’offerta. Camilla chiede il cambio e il dottore accetta portando la concorrente a lasciare il suo pacco numero 5 per il 3.

La concorrente del Lazio apre subito il suo ex pacco che contiene 30mila euro. La partita , poi, continua con l’apertura del pacco da 10mila euro e da 20mila euro. La prima offerta della serata è quella che potrebbe far vacillare chiunque: tuttavia, la concorrente decide di tritare l’assegno da 39mila euro.

La nuova tripletta costa parecchio a Camilla che deve rinunciare alla possibilità di portare a casa 50mila euro. I successivi due pacchi, però, le fanno tornare il sorriso perché contengono solo 20 e 50 euro.

La seconda offerta del dottore è ancora più importante rispetto alla precedente perché ammonta a 50mila euro ma anche stavolta Camilla rifiuta. La partita, però, è dalla parte della concorrente che apre, poi, il pacco da 200 euro e il pacco nero che nasconde 20mila euro. La temperatura sale e il dottore alza l’asticella offrendo, per due tiri, offre 56 mila euro che Camilla rifiuta senza quasi pensarci.

Con un tabellone ancora ricchissimo che contiene i pacchi più grossi da 75mila a 300mila euro, la concorrente del Lazio riflette sui pacchi da aprire scegliendo, poi, i pacchi che contengono 75mila euro e 500 euro. Per finire la partita, Camilla chiede 200mila euro ma il dottore offre esattamente la metà: con un assegno da 100mila euro tra le mani, dopo aver chiesto un consiglio agli altri pacchisti e averci pensato, decide di accettare l’offerta scoprendo, poi, che nel suo pacco c’erano 200mila euro.