Affari Tuoi, quando chiude il programma di Stefano De Martino. La Rai smentisce il prolungamento

In questi giorni è circolata una indiscrezione – apparsa sul sito DavideMaggio.it – secondo la quale per Stefano De Martino e Affari Tuoi la pausa per lo stop estiva sarebbe stata molto breve. Per il game show dei pacchi, secondo questa voce, si prospettava un ulteriore prolungamento dopo quello che già ne aveva fatto slittare di alcune settimane la chiusura, inizialmente fissata a inizio giugno.

Ipotesi sosta breve insomma per il programma dei pacchi e per il conduttore partenopeo, che in questo modo avrebbero “salvato” un prime time pieno di repliche andando anche a ostacolare non poco la partenza estiva del nuovo programma di Amadeus sul Nove: The Cage – Prendi e Scappa. Da Viale Mazzini però è arrivata la smentita. Niente prolungamento per Affari Tuoi, ecco quando chiude il programma di De Martino.

Quando chiude Affari Tuoi: Viale Mazzini respinge l’ipotesi di un prolungamento

Le indiscrezioni parlavano di un possibile slittamento a metà luglio di Affari Tuoi. Un’ipotesi che avrebbe confermato le intenzioni dei vertici Rai di dare nuova linfa al confronto tra De Martino e Amadeus, destinato a ripartire a giugno con The Cage sul Nove, proprio nella fascia oraria dell’access time. Un scenario però che alcune fonti Rai hanno smentito con fermezza a Fanpage.,it.

Non ci sarà alcuno slittamento a metà luglio per Affari Tuoi, la cui deadline non si scosta dalla data prevista del 28 giugno (che rappresentava già un “allungo” rispetto alla chiusura programmata in prima battuta agli inizi del mese di giugno). Invece le registrazioni dello show di De Martino presso il Teatro delle Vittorie di Roma si concluderanno il 12 giugno, con un numero di puntate sufficiente a coprire la programmazione fino alla fine del mese.

Ci sarà invece un ricalcolo dovuto alla presenza di alcune puntate da recuperare per via della riprogrammazione del palinsesto dovuta all’insediamento di papa Leone XIV e i match di Jannik Sinner che, dunque, hanno preso temporaneamente il posto di Affari Tuoi. La chiusura del programma, alla luce del ricalcolo, non dovrebbe andare oltre i primi giorni di luglio.

Perciò Affari Tuoi si fermerà con l’arrivo dell’estate. E non ci sarà alcun prolungamento fino alla metà di luglio. Il game show di Rai 1 chiuderà i battenti a inizio luglio, posticipando di qualche giorno la data prevista del 28 giugno a causa di alcune puntate da recuperare. Come per ogni programma Rai in onda praticamente tutto l’anno, anche per Affari Tuoi l’estate è il momento per ricaricare le batterie prima della nuova stagione televisiva.

Anche il programma basato sul format olandese Deal or No Deal si arresterà per lo stop estivo. Una sosta fisiologica prima di una stagione che si annuncia impegnativa. Stefano De Martino sarà chiamato a confermare un’annata andata oltre le più rosee aspettative della vigilia sul piano degli ascolti e che lo ha proiettato tra i volti di punta della conduzione Rai.