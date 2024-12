Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, lunedì 23 dicembre 2024, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.

Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 23 dicembre 2024

Il concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, lunedì 23 dicembre 2024, per il Trentino Alto Adige: Michael, maestro di sci soprannominato “Heidi”. Con lui c’è la moglie, Sara.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?

Michael e Sara giocano con il pacco numero 12.

Nel primo giro di tiri, Micheal becca il pacco da 75mila euro, erano dentro il numero 18 (Lazio);

Il pacco da 5 euro, dunque il biglietto della Lotteria Italia, va in Sardegna. Sale a quota 4 biglietti totali dall'inizio;

Michael a 8 pacchi dal termine della sua partita ha solo un pacco blu e ben 7 rossi tra cui i premi da 50mila, 100mila e 200mila euro!

Il dottore per due tiri offre 40mila euro: rifiutati;

: rifiutati; Soldi sicuri! A quattro pacchi dal termine Michael ha solo pacchi rossi in gioco: 10mila, 15mila, 20mila e 50mila euro;

Nel pacco numero 10 della Liguria ci sono i 50mila euro. Cambia la partita;

L’ultima offerta del dottore è da 17.500 euro: Michael e Sara li rifiutano. Quanto hanno nel pacco numero 12?

Come funziona Affari Tuoi?

Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.

Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.

Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.

Affari Tuoi, casting

Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

Affari Tuoi, replica

Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.