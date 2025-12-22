Affari Tuoi puntata stasera 22 dicembre 2025: ecco quanto hanno vinto

Tutto quello che è successo nella partita di Affari tuoi del 22 dicembre 2025 con Cristina del Molise che ha sfidato il dottore.

Cristina del Molise è la protagonista della puntata di Affari tuoi del 22 dicembre 2025; lavora come parrucchiera ed è accompagnata dalla sorella. Quella di Cristina è stata una partita fatta di alti e bassi, ma anche di grandi emozioni durante la quale non sono mancate le lacrime. Dopo varie offerte rifiutate, Cristina decide di arrivare fino in fondo e sfidare non solo la fortuna ma anche il dottore che la pone di fronte ad una scelta prima di chiudere la puntata.

Il finale, così, è ancora più sorprendente: tutto, infatti, è nelle mani del destino con la parrucchiera molisana che decide di essere artefice del proprio destino andandosi a prendere il pacco con cui conclude la partita.

La partita di Affari tuoi del 22 dicembre 2025: cos’è successo

La partita di Cristina inizia con le migliori premesse. La parrucchiera del Molise apre subito il pacco che contiene lo zero facendo così ballare tutti i concorrenti per poi proseguire la partita con il pacco che contiene 20mila euro. Il terzo pacco, però, è già dolorosissimo perché contiene 200mila euro ma Cristina non si arrende e continua imperterrita la sua partita. Gli ultimi tre pacchi prima della telefonata del dottore contengono così 5 euro, 100mila euro e 500 euro. Il dottore offre subito 25mila euro per chiudere la partita ma Cristina rifiuta decidendo di andare avanti.

La partita continua con l’apertura dei pacchi con 50, 20 euro e il pacco nero che contiene 100mila euro. Il dottore offre ancora 25mila euro ma Cristina che sogna di fare un viaggio con la sua famiglia e di allargare il suo piccolo negozio, rifiuta aprendo, poi, il pacco che contiene Gennarino, 1 euro e 100 euro. Il dottore mette nelle mani di Cristina un assegno da 30mila euro che viene rifiutato. Cristina deve aprire un solo tiro e riesce a trovare il pacco che contiene 10 euro.

Il dottore decide di spiazzare il cambio per due tiri. Cambio che la concorrente del Molise rifiuta trovando, nei successivi pacchi, 50mila euro e 300mila euro. L’offerta, così, precipita a 10mila euro ma, Cristina rifiuta aprendo un successivo pacco che contiene 15mila euro. La partita va avanti e Cristina arriva all’ultima telefonata del dottore con il pacco da 200 euro da una parte e quello da 75mila euro dall’altra. Il dottore offre 30mila euro ma Cristina potrà decidere se accettare o meno solo se la pescherà dalle carte.

Per Cristina l’offerta non c’è ma c’è il cambio: dopo averci pensato, la concorrente del Molise decide di accettare il cambio lasciando il pacco numero 12 per il 13, giorno della data di nascita della figlia. Cambio che, però, non premia la concorrente perché porta a casa 200 euro mentre i 75mila euro erano nel suo ex pacco.