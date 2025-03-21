Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.

Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 21 marzo 2025

Il concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera per il Molise è Massimo. Viene da Campobasso, è in cerca di occupazione. Ha due figlie, Melissa e Giulia. Gioca con Melissa.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?

Giocano con il pacco numero 7

La specialità tipica Molisana di stasera è la Pampanella

Primi 6 tiri: si parte dal pacco numero 1 dell’Emilia Romagna, all’interno ci sono 50mila euro , nell’11 del Piemonte se ne trovano 5mila , nel pacco 14 della Valle d’Aosta la Pampanella , il pacco 20 della Basilicata fa fuori 10 euro , nel 2 della Sicilia 200 euro , l’ultimo tiro è per il pacco 10 del Friuli Venezia Giulia dove ci sono i 300mila euro ;

, nell’11 del Piemonte se ne trovano , nel pacco 14 della Valle d’Aosta la , il pacco 20 della Basilicata fa fuori , nel 2 della Sicilia , l’ultimo tiro è per il pacco 10 del Friuli Venezia Giulia dove ci sono ; Con il primo intervento il dottore propone il cambio e Massimo accetta subito il cambio . Dà il suo pacco 7 per prendersi il numero 4 .

. Dà il suo pacco 7 per prendersi il . Nel pacco 13 delle Marche c’è un euro , nel 6 della Puglia i 75 euro , nel 15 dell’Abruzzo i 30mila euro ;

, nel 6 della Puglia , nel 15 dell’Abruzzo ; Prima offerta dal dottore, per non fare tre tiri offre 25mila euro: rifiuta e va avanti;

Il pacco 18 del Veneto nascondeva 20mila euro , nel 16 della Calabria ci sono 200mila euro , nel 3 della Campania ci sono 100mila euro ;

, nel 16 della Calabria ci sono , nel 3 della Campania ci sono ; Massimo rifiuta un cambio ed ha cinque tiri da fare.

Nel pacco 8 della Toscana ci sono 500 euro , il 17 porta via 100 euro , nel pacco 5 della Sardegna vengono trovati zero euro , nel 9 dell’Umbria ci sono 15mila euro , nel 12 della Lombardia invece i 5 euro ;

, il 17 porta via , nel pacco 5 della Sardegna vengono trovati , nel 9 dell’Umbria ci sono , nel 12 della Lombardia invece ; Il dottore come ultima mossa mette in campo le due carte, Massimo pesca l’offerta. Il dottore offre quindi 15mila euro: rifiuta e va avanti.

Nel pacco 19 c’erano i 75mila euro . Massimo non vuole giocare alla regione fortunata e quindi andare fino alla fine.

. Massimo non vuole giocare alla regione fortunata e quindi andare fino alla fine. Gli viene proposto per l’ultima volta il cambio pacco, Massimo rifiuta e resta con il pacco 4.

Nel pacco 4 di Massimo vince 10mila euro! Il pacco 7 aveva i 50 euro.

Come funziona Affari Tuoi?

Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.

Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.

Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.

Affari Tuoi, casting

Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

Affari Tuoi, replica

Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.