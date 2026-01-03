Affari tuoi, puntata rock con Michele del Trentino: quanto ha vinto stasera 3 gennaio 2026

L’avvincente partita di Michele del Trentino Alto Adige che ha sfidato il destino e il dottore.

Michele, il Piero Pelù del Trentino Alto Adige, è il concorrente della puntata di Affari tuoi del 3 gennaio 2026. Operaio in una fabbrica che produce tavoli operatori, Michele ha 26 anni ed è fidanzata con Madaly. Con uno spirito rock come Piero Pelù, soprannome che gli è stato attribuito durante la permanenza ad Affari tuoi, la puntata odierna è super rock e gioca tra offerte, spesso uguali, e cambi che hanno occasionalmente dato ragione al concorrente.

Una partita carica di tensione per il concorrente che, fino a pochi pacchi dal gran finale, sperava di poter portare a casa una cifra considerevole che gli permettesse di realizzare alcuni sogni. Il finale, tuttavia, è amarissimo.

Cos’è successo nella puntata di Affari tuoi del 3 gennaio 2026

Il primo pacco della prima sestina permette a Michele di eliminare subito un pacco blu, quello che vale 200 euro ma con il secondo tiro dice subito addio a 30mila euro. Si continua, poi, con il pacco numero 12 del Lazio che contiene il pacco nero che, questa sera, vale 30mila euro. Con la seconda tripletta, invece, vanno via 75mila, 50mila e 100 euro.

La prima offerta parte da 33mila euro che, per Michele, sono troppo pochi per terminare subito la partita. “Mi dispiace, ma devo tritare”, dice Michele che è così chiamato ad aprire altri tre pacchi che contengono 10 euro, 10mila euro e 5 euro. Una tripletta che fa sorridere Michele che è riuscito a mantenere i pachi più alti ancora in gioco portando il dottore ad offrirgli il cambio.

Senza pensarci troppo, Michele accetta lasciando il pacco numero 14 per prendere il 13. Michele decide di aprire subito il suo ex pacco scoprendo di aver lasciato andare solo 20 euro. Un bel cambio per Michele che va avanti aprendo il pacco numero 20 della Puglia che pesa rispetto al precedente contenendo ben 100mila euro. La tripletta si conclude con l’arrivo in studio di Gennarino.

Spazio, così, alla nuova telefonata del dottore che offre ancora 33mila euro. “Sono tanti ma non bastano per i nostri progetti“, dice la fidanzata di Michele che decide di rifiutare aprendo, poi, un passo super pesante che vale 300mila euro. Nessuna offerta, così, da parte del dottore che propone ancora il cambio che, però, Michele decide di rifiutare tenendo il 13. Dopo l’addio a 15mila euro, il dottore propone ancora il cambio che, anche stavolta viene rifiutato. Il pacco successivo, però, cancella i sogni di Michele di portare a casa cifre importante perché vanno via anche i 200mila euro.

Per tre tiri, il dottore offre solo 3mila euro: un’offerta che Michele non rifiuta subito decidendo, però, di andare avanti. All’ultimo step, però, perde l’ultimo pacco rosso da 20mila euro andando così alla regione fortunata. Michele punta sulla Basilicata per i 100mila euro e l’Emilia Roma per i 50mila euro. Il concorrente del Trentino Alto Adige, però, non indovina la regione che questa sera era la Puglia e torna a casa a mani vuote.