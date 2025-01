Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, giovedì 9 gennaio 2025, ad Affari Tuoi?

Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.

Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 9 gennaio 2025

Il concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, giovedì 9 gennaio 2025, è Roberta per la Sardegna. Vive a Cagliari, è docente di scienze motorie in una scuola media. Con le gioca Jacopo, il marito. Sono sposati da 3 anni.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?

Roberta ha scelto il pacco numero 1 . Tra i premi, questa sera, 3 etti di pecorino.

. Tra i premi, questa sera, 3 etti di pecorino. I primi 6 pacchi da aprire. Parte con l’11 (Piemonte) con 75 euro. Scelgono 19 (Toscana) e trovano 50.000 euro. Terzo pacco il 2 (Molise) con soli 10 euro. Pacco 17 (Puglia) con 200 euro. 3 (Abruzzo) con 30.000 che se ne vanno. Ultimo tiro di questa prima fase è il 7 (Ligura): addio al pecorino sardo.

Scelgono l’offerta durante la prima telefonata. Per loro 40,000 euro. Ovviamente rifiutano .

. Pacco numero 19 (Umbria) con 5000 euro. Secondo tiro diretto al 15 (Friuli Venezia Giulia) ma dentro ci sono 300.000 euro …

… Terzo e ultimo pacco il 6 (Veneto). 100.000 euro andati…

Arriva la telefonata del dottore che propone un cambio. Dopo una indecisione iniziale, rifiuta il cambio. Deve fare altri tre tiri.

Apre il 20 (Trentino Alto Adige) e trova 1 euro. Apre il 15 (Basilicata) con 100 euro. Poi è la volta del 9 della Sicilia con 75.000 euro.

Deve pescare la carta per la prossima mossa del dottore ed esce CAMBIO . Nessuna offerta. Roberta rifiuta .

. Nessuna offerta. . Altri due tiri. Il primo è diretto al 18 (Calabria) con 10.000 euro. Secondo e ultimo tiro è per l’8 (Lazio). Zero euro. Balla Sess0 e Samba ma senza Alec. Perché?

Chiedono 100.000 per fermarsi qua e non fare un tiro (hanno ancora 200.000 euro…). Ma il dottore ne offre 20.000. Ovviamente dicono “ciao ciao” all’offerta.

Un tiro solo con la missione di NON trovare i 200.000 euro.

Scelgono il 4 (Campania) con 50 euro dentro.

La proposta che arriva è quella del CAMBIO . Roberta è indecisa ma, alla fine, rifiuta il cambio.

. Roberta è indecisa ma, alla fine, rifiuta il cambio. Un solo tiro. Va sul 12, Lombardia, la new entry. Trova 20.000 euro.

Hanno ancora due pacchi blu e due rossi: 20 euro, 500 euro, 15.000 euro e 200.000 euro. L’offerta del dottore è di 25.000 euro per NON fare un tiro.

per NON fare un tiro. Rifiutano.

Sceglie il 5 (Marche). Dentro ci sono… 200.000 euro. Rimangono solo 15.000 euro o si passa alla Regione fortunata.

3.000 euro per non fare l’ultimo tiro. Rifiutano.

Ultimo tiro della partita diretto ad Alec, numero 13 (Emilia Romagna). Ci sono 20 euro.

Rimangono 500 euro i 15.000 euro. Possono scegliere la Regione fortunata ma preferiscono puntare ai 15.000 euro…

Accetta il cambio e prende il 14 della Valle D’Aosta. Il suo numero preferito era il 5 e non l’ha cambiato. Dentro c’erano 200.000 euro… Per dire, eh.

Un cambio sbagliato perché nel 14 ci sono 500 euro. Lei ne aveva 15.000 nel pacco 1.

La puntata finisce qua con la vittoria di 500 euro.

Come funziona Affari Tuoi?

Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore, proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco, oppure gli scambi con gli altri pacchi.

Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, La Regione Fortunata, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.

Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma: se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.

Affari Tuoi, casting

Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

Affari Tuoi, replica Rai 1 non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.