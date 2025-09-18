Affari Tuoi, “piomba Gerry Scotti in studio”: la reazione di Stefano De Martino è epica

Grande colpo di scena nello studio di Affari Tuoi: è “arrivato” Gerry Scotti e questa è stata la reazione di De Martino.

Continua la “lotta” tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, i due protagonisti della fascia pre-serale della tv italiana. Il primo su Canale 5, il secondo su Rai 1: entrambi intrattengono gli italiani con i rispettivi game show e, anche se a trionfare è La Ruota della Fortuna, il fortunato programma Affari Tuoi continua a stupire il pubblico. Durante la puntata di mercoledì 17 settembre, è infatti stata fatta una “frecciata” ai volti di Cologno Monzese, e De Martino non ha trattenuto le risate.

“Gira la ruota“: cosa è successo in studio

All’inizio della trasmissione, quando lo showman napoletano ha dato il via al gioco, dagli altoparlanti è partita Gira la ruota, la sigla del programma rivale di Canale 5. All’inizio c’è stato un breve momento di confusione, che si è però trasformato in una scena comica. A dare il via a questo sketch è stato proprio il dottore Pasquale Romano, tanto che il conduttore non ha trattenuto la risata e rivolgendosi a lui al telefono, gli ha detto: “Lei è un cretino“.

Subito dopo, De Martino ha trasformato questo scherzo in un’occasione unica e virale. “Salutiamo i nostri dirimpettai“, ha infatti detto lui rivolgendosi chiaramente a Gerry Scotti e a tutta la squadra de La Ruota della Fortuna.

Le provocazioni del Dottore

Il famoso Dottore di Affari Tuoi si è lasciato spesso andare, negli ultimi tempi, a diverse provocazioni. Ad esempio, ha anche pubblicato una storia Instagram in cui ha messo in evidenza la “nostalgia di Ricci“, facendo un chiaro riferimento ad Antonio Ricci e a Striscia la Notizia. Stavolta ha però voluto portare la sfida direttamente in diretta televisiva, creando clamore soprattutto dopo la vera e propria sfida a colpi di audience che è nata tra Rai e Mediaset, in particolare tra De Martino e Gerry Scotti. Entrambi al timone rispettivamente di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, in onda nella stessa fascia oraria, continuano a “lottare” ad ogni puntata.