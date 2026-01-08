Affari tuoi, partita doppia stasare 8 gennaio 2026: ecco quanto hanno vinto

Quella di Affari tuoi di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, è stata una partita che tutti coloro che partecipano al programma o sognano di partecipare, non vorrebbero mai giocare. Dopo una partenza difficile, il finale è stato da incubo. A giocare con Stefano De Martino, questa sera, non è stata una ma due concorrenti che, però, anche unendo le forse, non sono riuscite a sconfiggere il dottore che ha festeggiato alla fine della serata.

Gabriella e Valeria, le gemelle della Sicilia, sono le protagoniste della puntata di Affari tuoi dell’8 gennaio 2026. Gabriella lavora nell’aeronautica, ha un compagno da 13 anni, Luca e una figlia di 5 anni, Emma. Valeria, invece, sta facendo un corso di formazione per lavorare nel mondo dell’estetica e del benessere e aiuta il compagno nella sua palestra.

Affari tuoi: tutte le tappe della partita dell’8 gennaio 2026

Partenza amarissima per le gemelle della Sicilia che, dopo aver vinto i 1000 euro di Gennarino, perdono subito i 300mila euro. Via, poi, ad altri pacchi rossi da 10mila, 20mila e 75mila euro. Il dottore prova ad aiutarle a dare una svolta alla partita offrendole il cambio che, però, Gabriella e Valeria decidono di rifiutare salutando, però, subito dopo, anche i pacchi da 30mila e 50mila euro. Con soli 2 pacchi rossi e l’incognita del pacco nero, il dottore offre 15mila euro che le gemelle siciliane decidono di rifiutare.

La partita premia leggermente Valeria e Gabriella con l’apertura di alcuni pacchi blu e del pacco nero sotto il quale si nascondeva lo zero. Con sei pacchi blu ancora da trovare e due pacchi rossi da 100mila e 200mila euro, il dottore offre, per due tiri, nuovamente il cambio. consapevoli delle difficoltà di pescare un pacco rosso con un tabellone totalmente favorevole al dottore, le due sorelle rifiutano e vanno avanti.

La fortuna, però, non è assolutamente dalla parte delle gemelle che aprono anche il pacco da 200mila euro affidando tutte le loro speranze all’unico pacco rosso ancora presente nel tabellone da 100mila euro. Nessuna offerta per Valeria e Gabriella ma solo un cambio che viene rifiutato ancora. Rifiutare tutti i cambi, però, non premia le gemelle che perdono anche i 100mila euro arrivando alla regione fortunata.

Le due sorelle, così, puntano sulla Basilicata per i 100mila euro e sulla Toscana per i 50mila euro. Le gemelle, però, tornano a casa a mani vuote perché questa sera, la regione fortunata era la Liguria.